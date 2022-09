Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Dafür sorgten vor allem enttäuschende US-Inflationsdaten. Auch am Freitag ging es noch einmal deutlich nach unten. Das Wochenminus summiert sich damit auf rund 2,7 Prozent. Marktidee: MDAX Der MDAX hat am Freitag sogar noch deutlicher abgegeben als der DAX und fiel auf ein neues Zwei-Jahres-Tief. Damit bestätigte der Index den primären Abwärtstrend. Aus technischer Sicht scheint jetzt eine Gegenbewegung möglich. Allerdings muss der Kurs eine bestimmte Marke überwinden. Sonst bleibt auch die kurzfristige Lage bearish. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1