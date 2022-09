Der Plug Power-Kurs wird am 16.09.2022, 20:45 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ CM mit 29.3 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung". Unsere Analysten haben Plug Power nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Plug Power erzielte in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...