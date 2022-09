Der niederländische Ladeinfrastruktur-Anbieter Alfen ISIN: NL0012817175 hat am 09. September ein neues Allzeithoch bei 121,05 Euro markiert und ist nach dem starken Lauf in eine Korrektur übergegangen. Seit August 2019 hatte sich der Börsenwert von Alfen verzwölffacht und diejenigen die seinerzeit eingestiegen sind, können den Kursrückgang von rund 20,00 Euro sicher leicht verschmerzen. Am Freitag wurde die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke getestet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...