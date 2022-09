München (ots) -Der Weltkindertag am 20. September steht unter dem Motto "Gemeinsam für Kinderrechte". Und ein ganz wichtiges Recht eines Kindes ist jenes auf ein Frühstück. Darauf weist der Verein brotZeit hin.In Deutschland kommt laut Studien jedes fünfte Kind hungrig zur Schule. Und das hat gravierende Folgen: Mangelnde Konzentration, aggressives Verhalten, schlechte Zensuren.brotZeit e.V. versorgt täglich aktuell 14.000 Grund- und Förderschüler in ganz Deutschland mit einem kostenlosen und ausgewogenen Frühstück. Margarethe Schlemmer, Vorstand von brotZeit, sagt anlässlich des Weltkindertages: "Es ist höchste Zeit, dass dieses Problem ernst genommen wird und die gesellschaftliche Beachtung bekommt, die es aufgrund seiner Relevanz verdient. Jedes Kind hat das Recht auf ein Frühstück."Hans-Jürgen Engler, Vorstandsvorsitzender von brotZeit, weist zudem darauf hin, dass die mangelnde Versorgung von Kindern mit Nahrung oft auch mit fehlender menschlicher Zuwendung durch das Elternhaus einhergehe. An den brotZeit-Projektschulen gibt es daher neben einem stärkenden Frühstück für die bedürftigen Kinder Unterstützung durch die ehrenamtlichen Frühstückshelfer/-innen, die ein offenes Ohr und Zeit für ihre Schützlinge haben.Der von der Schauspielerin Uschi Glas gegründete Verein brotZeit ist derzeit deutschlandweit an 292 Schulen in 15 verschiedenen Förderregionen mit seinem Frühstücksprojekt aktiv. Im vergangenen Schuljahr hat der Verein 1,8 Millionen Frühstücke ausgegeben.Pressekontakt:brotZeit e.V.Barbara Renner, ÖffentlichkeitsarbeitBaierbrunner Str. 25, 81379 Münchenrenner@brotzeit.schule I Tel.: +49 (0)89-1250935-60 | www.brotzeitfuerkinder.comOriginal-Content von: brotZeit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161252/5323701