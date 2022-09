DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

19 September 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 16 September 2022 it purchased a total of 173,734 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 117,834 55,900 Highest price paid (per ordinary share) EUR0.9500 GBP0.8280 Lowest price paid (per ordinary share) EUR0.9350 GBP0.8190 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR0.9430 GBP0.8257

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 693,525,903 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,116 0.9500 XDUB 09:05:38 00026835380TRDU1 1,908 0.9500 XDUB 09:16:10 00026835488TRDU1 34 0.9500 XDUB 09:16:10 00026835489TRDU1 384 0.9500 XDUB 09:16:10 00026835490TRDU1 2,079 0.9480 XDUB 09:40:43 00026835582TRDU1 2,080 0.9470 XDUB 10:04:43 00026835706TRDU1 11 0.9450 XDUB 10:16:03 00026835779TRDU1 2,094 0.9450 XDUB 10:16:03 00026835780TRDU1 2,089 0.9450 XDUB 10:16:03 00026835781TRDU1 2,035 0.9400 XDUB 10:55:55 00026836141TRDU1 1,086 0.9350 XDUB 11:52:03 00026836409TRDU1 245 0.9350 XDUB 11:52:03 00026836410TRDU1 774 0.9350 XDUB 11:52:03 00026836411TRDU1 854 0.9370 XDUB 12:13:54 00026836544TRDU1 243 0.9370 XDUB 12:13:54 00026836545TRDU1 185 0.9360 XDUB 12:18:37 00026836557TRDU1 3,904 0.9410 XDUB 12:31:30 00026836650TRDU1 3,816 0.9410 XDUB 12:31:30 00026836651TRDU1 2,233 0.9410 XDUB 12:31:30 00026836652TRDU1 764 0.9420 XDUB 13:03:20 00026836814TRDU1 2,007 0.9420 XDUB 13:06:42 00026836820TRDU1 2,219 0.9410 XDUB 13:11:27 00026836857TRDU1 364 0.9400 XDUB 13:11:32 00026836858TRDU1 176 0.9410 XDUB 13:25:17 00026836918TRDU1 1,925 0.9410 XDUB 13:26:00 00026836919TRDU1 76 0.9410 XDUB 13:26:00 00026836920TRDU1 504 0.9410 XDUB 13:31:43 00026836943TRDU1 127 0.9410 XDUB 13:36:33 00026836966TRDU1 894 0.9410 XDUB 13:36:34 00026836967TRDU1 120 0.9410 XDUB 13:36:34 00026836968TRDU1 850 0.9410 XDUB 13:36:35 00026836969TRDU1 2,319 0.9410 XDUB 13:42:50 00026836988TRDU1 753 0.9410 XDUB 13:50:58 00026837003TRDU1 872 0.9410 XDUB 13:50:58 00026837004TRDU1 291 0.9410 XDUB 13:50:58 00026837005TRDU1 26 0.9410 XDUB 13:57:09 00026837050TRDU1 1,916 0.9410 XDUB 13:57:43 00026837062TRDU1 5,979 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837365TRDU1 4,182 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837366TRDU1 2,506 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837367TRDU1 1,052 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837368TRDU1 318 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837369TRDU1 745 0.9460 XDUB 14:31:18 00026837370TRDU1 2,076 0.9460 XDUB 14:39:38 00026837452TRDU1 2,150 0.9460 XDUB 14:39:38 00026837453TRDU1 2,059 0.9400 XDUB 14:41:07 00026837476TRDU1 59 0.9390 XDUB 14:44:22 00026837624TRDU1 1,990 0.9390 XDUB 14:44:22 00026837625TRDU1 1,939 0.9380 XDUB 14:51:49 00026837683TRDU1 1,956 0.9350 XDUB 14:56:21 00026837733TRDU1 192 0.9350 XDUB 14:56:21 00026837734TRDU1 1,381 0.9440 XDUB 15:43:44 00026838574TRDU1 1,381 0.9440 XDUB 15:43:44 00026838575TRDU1 2,525 0.9440 XDUB 15:57:50 00026838794TRDU1 2,337 0.9440 XDUB 16:01:23 00026838866TRDU1 188 0.9440 XDUB 16:01:23 00026838867TRDU1 378 0.9440 XDUB 16:01:30 00026838868TRDU1 1,552 0.9440 XDUB 16:01:41 00026838869TRDU1 112 0.9440 XDUB 16:01:43 00026838870TRDU1 2,500 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838933TRDU1 311 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838935TRDU1 980 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838937TRDU1 2,811 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838940TRDU1 1,000 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838941TRDU1 1,000 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838942TRDU1 27 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838943TRDU1 784 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838944TRDU1 216 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838945TRDU1 30 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838946TRDU1 2,781 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838947TRDU1 1,023 0.9440 XDUB 16:05:22 00026838948TRDU1 99 0.9440 XDUB 16:05:31 00026838949TRDU1 2,032 0.9440 XDUB 16:06:17 00026838956TRDU1 260 0.9440 XDUB 16:06:19 00026838958TRDU1 1,000 0.9440 XDUB 16:08:24 00026838970TRDU1 24 0.9440 XDUB 16:09:16 00026838977TRDU1 4,889 0.9440 XDUB 16:15:15 00026839099TRDU1 2,919 0.9440 XDUB 16:15:15 00026839100TRDU1 886 0.9430 XDUB 16:15:50 00026839112TRDU1 828 0.9430 XDUB 16:15:50 00026839113TRDU1 1,999 0.9420 XDUB 16:17:23 00026839152TRDU1 1,241 0.9390 XDUB 16:19:42 00026839226TRDU1 595 0.9390 XDUB 16:20:58 00026839238TRDU1 1,224 0.9390 XDUB 16:21:24 00026839252TRDU1 1,988 0.9390 XDUB 16:22:39 00026839266TRDU1 2,223 0.9420 XDUB 16:24:34 00026839295TRDU1 722 0.9410 XDUB 16:27:21 00026839366TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,678 0.8230 XLON 10:55:55 00026836140TRDU1 450 0.8190 XLON 12:02:01 00026836461TRDU1 73 0.8230 XLON 12:26:54 00026836613TRDU1 366 0.8230 XLON 12:26:54 00026836614TRDU1 422 0.8230 XLON 12:26:54 00026836615TRDU1 682 0.8230 XLON 12:32:13 00026836653TRDU1 412 0.8230 XLON 12:32:13 00026836654TRDU1 2,335 0.8220 XLON 12:40:25 00026836714TRDU1 5,213 0.8220 XLON 12:40:25 00026836715TRDU1 556 0.8230 XLON 13:38:22 00026836978TRDU1 551 0.8230 XLON 13:42:14 00026836987TRDU1 160 0.8230 XLON 13:56:43 00026837045TRDU1 657 0.8230 XLON 13:56:43 00026837046TRDU1 392 0.8230 XLON 13:56:44 00026837047TRDU1 119 0.8230 XLON 13:56:44 00026837048TRDU1 641 0.8230 XLON 13:56:44 00026837049TRDU1 404 0.8230 XLON 13:59:06 00026837071TRDU1 398 0.8230 XLON 13:59:06 00026837072TRDU1 651 0.8230 XLON 14:04:06 00026837135TRDU1 2,022 0.8280 XLON 14:39:38 00026837449TRDU1 5,715 0.8280 XLON 14:39:38 00026837450TRDU1 7,648 0.8270 XLON 14:39:38 00026837451TRDU1 2,394 0.8250 XLON 15:25:37 00026838236TRDU1 560 0.8270 XLON 15:43:39 00026838558TRDU1 251 0.8270 XLON 15:43:39 00026838559TRDU1 629 0.8270 XLON 15:51:51 00026838680TRDU1 4,161 0.8270 XLON 16:05:22 00026838934TRDU1 813 0.8270 XLON 16:05:22 00026838936TRDU1 2,319 0.8270 XLON 16:05:22 00026838938TRDU1 7,119 0.8270 XLON 16:05:22 00026838939TRDU1 2,538 0.8270 XLON 16:15:15 00026839097TRDU1 2,571 0.8270 XLON 16:15:15 00026839098TRDU1

