Rom (ots/PRNewswire) -The Brattle Group hat den Wirtschaftswissenschaftler Marco Percoco als akademischen Berater des Unternehmens eingestellt. Dr. Percoco ist außerordentlicher Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Bocconi-Universität in Mailand und wird eng mit den Abteilungen Kartellrecht und Wettbewerb sowie Infrastruktur der Kanzlei zusammenarbeiten."Marco ist eine führende Autorität auf dem Gebiet der Wirtschaft von Infrastruktur, Transport, Regulierung und Wettbewerb", erklärte der Brattle-Leiter Francesco Lo Passo. "Sein akademisches Fachwissen und seine Erfahrung als Berater werden ihn zu einem wertvollen Mitarbeiter für Brattle und unsere Kunden in Europa und auf der ganzen Welt machen."Dr. Percoco ist Experte für Verkehrs- und Infrastrukturökonomie sowie für Regulierungsstreitigkeiten. Er hat mehrere akademische Ämter inne und ist Gründungsdirektor des GREEN-Forschungszentrums der Bocconi, das sich auf Wirtschaftsforschung in den Bereichen Geografie, Ressourcen, Umwelt, Energie und Netzwerke spezialisiert hat. Er ist ehemaliger Wirtschaftsberater des italienischen Premierministers sowie mehrerer italienischer Ministerien, der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB) und der Europäischen Investitionsbank (EIB).Dr. Percocos Beratungserfahrung umfasst die Arbeit an verschiedenen Regulierungs- und Wettbewerbsfragen in ganz Europa, insbesondere in den Bereichen Energie, Verkehr, Infrastruktur und Immobilien. Er hat Gutachten zu Konzessions-, Regulierungs- und Kartellfragen in Zivil- und Verwaltungsgerichten erstellt. Häufig berät er in Fragen der Bewertung und Regulierung von Infrastrukturen.Um mehr über Dr. Percoco zu erfahren, lesen Sie bitte seine vollständige Biografie.Informationen zu BRATTLEDie Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt 500 talentierte Fachkräfte auf vier Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.