Sie ist die Lebensader unserer Wirtschaft und sie steckt in einem nie dagewesenen Wandel: Die Transport- und Logistikbranche. Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Mobilität ist in vollem Gange und die Branche hat sich mit einer beeindruckenden Flexibilität an die Anforderungen der sich immer schneller drehenden Welt angepasst. Auf der IAA TRANSPORTATION, die am Dienstag (20.09) offiziell beginnt, werden Antworten geliefert, wie die Transportlogistik der Zukunft aussehen wird. Die Daimler Truck AG, größter Lkw-Hersteller weltweit, zeigt auf der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse gleich mehrere Premieren und Neuheiten. Mit dem eActros LongHaul präsentiert der Stuttgarter Konzern den ersten batterieelektrischen Lkw für den schweren Fernverkehr. Noch in diesem Jahr wird der Sattelschlepper auf öffentlichen Straßen erprobt, zum Beispiel auf der A2 zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin als Teil des Projekts "Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr". Wir haben uns mit der Schwedin Karin Rådström, CEO-Mercedes-Benz Trucks, über die Messe, die Fahrzeug-Highlights und die Strategie hin zum CO2-neutralen Transport unterhalten.1. Frage: Frau Rådström, am Dienstag startet die IAA TRANSPORTATION 2022. Wie wichtig ist diese Messe für Sie?Ich freue mich sehr auf die Messe. Die IAA in Hannover ist die internationale Leitmesse für Transport und Logistik. Sie ist eine großartige Gelegenheit für den persönlichen Austausch mit Kunden, Lkw-Fahrern und weiteren Partnern. Im Fokus steht die Elektrifizierung und damit das Thema Klimaschutz. (0:24)2. Frage: Welche Themen wird Mercedes-Benz Lkw in Hannover in den Mittelpunkt stellen?Wir sind mit einem klaren Ziel nach Hannover gekommen: zu zeigen, dass wir von Mercedes-Benz Lkw es mit dem emissionsfreien Transport ernst meinen und dass wir hart daran arbeiten, ihn in die Breite zu bringen. Aber wir werden in Hannover auch über konventionelle Lkw sprechen. In dieser Übergangsphase sorgen wir dafür, dass wir das richtige Angebot für unsere Kunden und Lkw-Fahrer haben. (0:29)3. Frage: Das absolute Messe-Highlight wird der eActros LongHaul sein. Was für eine Bedeutung hat der erste batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw für Ihre Elektrifizierungsstrategie?Fahrzeuge für die Langstrecke bilden für uns das wichtigste Segment. Hier können wir auch am meisten zur CO2-Reduzierung beitragen. Deshalb wird der batterieelektrische eActros LongHaul für uns und unsere Kunden ein Wendepunkt sein. Er wird die richtige Lösung in Bezug auf Rentabilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. (0:27)4. Frage: Ein Fernverkehrs-Lkw muss sehr lange Strecken zurücklegen. Ist der eActros LongHaul eine echte Alternative zu konventionellen Lkw?Auf jeden Fall. Der serienmäßige eActros LongHaul wird eine Reichweite von rund 500 Kilometern mit einer Batterieladung haben und lässt sich mit dem sogenannten megawatt charging schnell laden. So können Fahrer ihre vorgeschriebenen Pausen nutzen, um den Lkw in deutlich weniger als 30 Minuten für die Weiterfahrt aufzuladen. Der eActros LongHaul wird die gleichen Anforderungen an die Lebensdauer erfüllen wie ein vergleichbarer konventioneller Lkw, das heißt 1,2 Millionen Kilometer in zehn Jahren. (0:41)5. Frage: Wie nah ist der auf der IAA gezeigte Konzept-Prototyp des eActros LongHaul an der Serie?Das Fahrzeug, das wir auf der IAA zeigen, ist ein funktionsfähiger Prototyp. Es verfügt im Wesentlichen über alle relevanten Komponenten einschließlich Batterien und E-Achse, jedoch noch nicht über die volle Leistung in Bezug auf Lade- und Fahrleistung. Weitere Prototypen für erste Straßentests werden jetzt vorbereitet und unsere Kundentests werden nächstes Jahr beginnen. (0:29)6. Frage: Welche weiteren Highlights von Mercedes-Benz Lkw erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem Messestand?Wir zeigen verschiedene neue Varianten des batterieelektrischen eActros und verdeutlichen damit, wie vielseitig der Elektro-Truck ist. Beispielsweise der eActros 300 als Zugmaschine für den flexiblen Schwerlastverkehr, der im nächsten Jahr in Serie gehen wird. Außerdem haben wir angekündigt, dass wir am eAtego für das mittelschwere Segment arbeiten. Natürlich haben wir auch Neuigkeiten zu unseren konventionellen Modellen auf der IAA. Etwa den neuen Antriebsstrang mit optimiertem Motor, der ab Oktober für alle unsere schweren Lkw-Modelle verfügbar sein wird oder die verbesserte MirrorCam, die grundsätzlich für alle Actros & Arocs Modelle verfügbar sein wird. Wir bringen die Variante Actros F Plus, natürlich weiterhin mit Fokus auf Funktionalität, aber mit mehr Features, auf den Markt sowie die Actros L Edition 3 mit über 30 Sonderausstattungen und einer limitierten Serie von nur 400 Fahrzeugen. (01:20)7. Frage: Ob Brennstoffzellen-Truck oder Batterie-Lkw - der Knackpunkt ist die Tank- oder Ladeinfrastruktur. Mit welcher Strategie wollen Sie die Versorgung sicherstellen?Partnerschaften sind entscheidend für den erfolgreichen Aufbau von Infrastruktur, ob für batterieelektrische oder Brennstoffzellen-Lkw. Um das Henne-Ei-Problem zu vermeiden, haben wir ein Joint Venture mit der Volvo Group und der Traton Group gegründet, um eine öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ein wichtiger Schritt, aber es werden natürlich noch mehr Akteure benötigt, um die Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Für den speziellen Anwendungsfall von Fahrten von Depot zu Depot, sogenanntes Hub-to-Hub, halten wir die Infrastruktur auf dem Betriebshof oft für ausreichend. Wir haben auch hier strategische Partnerschaften mit Infrastruktur-Unternehmen. (0:51)8. Frage: Daimler Truck hat sich frühzeitig und sehr energisch auf den Pfad der Dekarbonisierung begeben. Was sind Ihre nächsten Schritte bei Mercedes-Benz Lkw? Wann wird nach Ihrer Einschätzung der CO2-neutrale Transport umgesetzt sein?CO2-neutraler Transport auf der Straße bis 2050 ist unser oberstes Ziel. Bis 2030 erwarten wir, dass unsere emissionsfreien Fahrzeuge bis zu 60 Prozent unseres Gesamtabsatzes in Europa ausmachen. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wollen wir unser Serienportfolio auf Brennstoffzellen-Lkw ausweiten. Unser Ziel ist es, bis 2039 in Europa, Nordamerika und Japan nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb CO2-neutral sind. (0:44) 