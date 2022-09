DJ Lindner will trotz Energiekrise 2023 an Schuldenbremse festhalten

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner will trotz der Energiekrise sowie steigender Kosten für die Bevölkerung und die Unternehmen im kommenden Jahr an der Schuldenbremse festhalten. Mit ihrer Zinserhöhung habe die Europäische Zentralbank (EZB) ein klares Signal an die Finanzminister gegeben, nicht mit Staatsausgaben auf Pump die Teuerung weiter anzuheizen, wie Lindner am Sonntagabend im Bericht aus Berlin erklärte.

"Wir können nicht dauerhaft Schulden machen, um Wohlstandsverluste auszugleichen. Denn die Bürgerinnen und Bürger müssen diese Schulden ja auch zurückzahlen", erklärte Lindner. "Wir haben Inflation. Die Preise galoppieren. Das ist die größte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung. Das unterspült die Substanz unserer Wirtschaft. Und Inflation bekämpft man anders als eine Corona-Pandemie."

Bei der Pandemie habe es keine Nachfrage gegeben. Daher habe der Staat mit Schulden die Nachfrage sichergestellt bzw. Umsatzverluste ausgeglichen. "Bei der Inflation geht es darum, die Preise zu reduzieren. Und da darf der Staat mit Milliarden nicht die Nachfrage noch stimulieren", so Lindner.

Natürlich sei Inflationsbekämpfung immer verbunden mit einer befristeten wirtschaftlichen Abkühlung. "Aber das ist eben der Preis, diese Inflation zu stoppen", sagte der FDP-Chef in der ARD.

Die Regierung müsse jetzt schnell alles unternehmen, um die Energiepreise zu reduzieren. Dafür müsse man zunächst alle Kohlekraftwerke ans Netz bringen. Außerdem müssten die drei verbliebenen Kernkraftwerke auch im nächsten Jahr genutzt werden.

"Da braucht man keine Milliarden an Steuergeld zunächst mal, sondern nur klare politische Entscheidungen. Das hat schon Auswirkungen auf den Strommarkt", sagte Lindner.

