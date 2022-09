Zürich (ots) -WANN: DIESEN DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER 2022, AB 6.00 UHRWO: ZÜRICH, RATHAUSBRÜCKEDer Castello CUBE erregte in diesem Jahr weltweites Aufsehen, als der goldene Würfel von Künstler Niclas Castello zunächst unerwartet im New Yorker Central Park und dann plötzlich auf der Biennale in Venedig auftauchte.Das weltweit einzigartige Kunstwerk wurde in der ältesten Kunstgießerei Europas in Aarau aus 24 Karat 999,9 Feingold gefertigt und wiegt 186 kg. Allein der materielle Wert beträgt 10 Millionen Euro. Viel wichtiger: Der künstlerische Wert ist um ein Vielfaches höher, sagen Kunstexperten.Künstler Niclas Castello: "Der Würfel ist in der Schweiz entstanden, deshalb bin ich überglücklich, ihn an seinem Geburtsort präsentieren zu können. Wir haben ein neues Sicherheitskonzept entwickelt, das den größtmöglichen Schutz unter freiem Himmel gewährleistet. Es ermöglicht aber auch, dass jeder, der will, den Würfel sehen kann. Unser Dank geht an die Stadt Zürich, die uns dabei unterstützt."DIESEN DONNERSTAG, 22. SEPTEMBER 2022, AB 6.00 UHR AUF DER RATHAUSBRÜCKE ZÜRICH IST ES SOWEIT.Eigentlich sollte der Castello CUBE aufgrund seines Wertes vorerst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Nach einer Risikoanalyse war er monatelang in einem geheimen und streng bewachten Depot in den Schweizer Alpen versteckt worden. Nur eine Handvoll Menschen weiß genau, wo. Deshalb sollte man es sich nun auch nicht entgehen lassen: Der Castello CUBE taucht gerne unangekündigt in der Welt auf, um dann gesehen zu werden, wenn man ihn am wenigsten erwartet.Wir bitten Medienvertreter höflich um eine kurze Akkreditierung per Mail.Bild-Material zum Castello CUBE in New York und in Venedig finden Sie hier.https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J6khCSp-W7Tc7TLdQyebvHsKl5bBbnuePressekontakt:Presse-Kontakt zur Akkreditierung:press@castellocube.comNiclas Castello steht für Interviews zur Verfügung.Anfragen richten Sie bitte an Herrn Di Michele Danilo unter ddm@ddmbranding.comOriginal-Content von: HoGA Capital AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161299/5323768