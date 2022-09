"Am Donnerstag wird die SNB ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben und damit die Zeit der Negativzinsen in der Schweiz in die Geschichtsbücher verbannen. Das ist gut so."Am Donnerstag wird die SNB ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben und damit die Zeit der Negativzinsen in der Schweiz in die Geschichtsbücher verbannen. Das ist gut so. Die SNB ist im Juni bei der Umsetzung ihrer Geldpolitik wieder zur Steuerung der Zinsen übergegangen, nachdem sie während den letzten elf Jahren faktisch eine Währungspolitik betrieben hat. Dabei war sie recht...

Den vollständigen Artikel lesen ...