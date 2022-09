Mit am besten lief es für Aktien in China, wo das Börsenbarometer nach den weithin positiven Wirtschaftsdaten vom Freitag zwischen Gewinnen und Verlusten schwankte.Tokio - Die Aussicht auf Zinsschritte diverser Notenbanken hat asiatische Aktienkurse am Montag in den roten Bereich gezogen. Allen voran blicken Anleger auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Von ihr wird angesichts der hohen Teuerungsrate ein kräftiger Zinsschritt erwartet. Weil in Japan und Grossbritannien die Börsen geschlossen bleiben, war der Handel am Montag zudem...

Den vollständigen Artikel lesen ...