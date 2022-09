Das Investmentumfeld bleibt herausfordernd: Die globale Konjunktur taucht ab, hohe Inflationsraten lassen die Zinsen steigen. Doch nicht alle Unternehmen und Investmentklassen sind gleich stark betroffen. "Langläufer unter den Renten gewinnen an Attraktivität und Aktien ausgewählter Branchen bieten weiter Potenzial", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Technologie- und Growth-Aktien bleiben dagegen im Bann der Zinsentwicklung." - Das sind die Ergebnisse der Asset-Allokation-Konferenz von Moventum. Die Konjunkturampeln zeigen rot. Die USA befinden sich seit zwei ...

