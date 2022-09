Der Dax beendete eine turbulente Handelswoche mit weiteren Kursverlusten. Der Bruch der eminent wichtigen Marke von 13.000 Punkten manifestierte sich zum Wochenausklang am Freitag (16.09.). Den Aktienmärkten liegen noch immer die US-Verbraucherpreisdaten für August, die am letzten Dienstag (13.09.) veröffentlicht wurden, "schwer im Magen". Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch (21.09.) könnte wegweisenden Charakter haben. ...

