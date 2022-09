Der SMI verliert gegen 9.20 Uhr 0,11 Prozent auf 10'598,84 Punkte.Zürich - An der Schweizer Aktienbörse geht es auch am Montag talwärts. Der Abwärtstrend setze sich vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der Zentralbanken im Laufe der Woche fort, heisst es am Markt. In der vergangenen Woche hatte der SMI rund 2,7 Prozent verloren und damit die schwächste Woche seit rund drei Monaten eingezogen. «Der Markt wäre eigentlich überreif für eine Erholung»...

