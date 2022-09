Beinahe jeder Leser dürfte die großen Streaming-Anbieter Netflix (WKN: 552484), Disney (WKN: 855686) und Amazon (WKN: 906866) kennen. In der westlichen Welt ist es beinahe ausgeschlossen, dass man nicht mit einer Serie oder einem Film der Unternehmen in Berührung gekommen ist. Die Giganten konkurrieren um die Gunst der Kunden. Diese haben nur ein begrenztes monetäres und zeitliches Budget und entscheiden sich für das qualitativ und quantitativ beste Angebot. In diesem Zusammenhang wird oft von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...