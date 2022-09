Mit dem Erhalt der behördlichen Zulassung ist der Weg frei für die Verfügbarkeit von SoloSmart in der Europäischen Union

BIOCORP (FR0012788065 ALCOR PEA-PME-qualifiziert), ein französisches Unternehmen, das auf die Konzeption, Entwicklung und Herstellung von innovativen medizinischen Geräten spezialisiert ist, und SANOFI gaben auf der heutigen Eröffnung der Jahrestagung der EASD (European Association for the Study of Diabetes) in Stockholm (Schweden) den Abschluss der Entwicklung von SoloSmart bekannt. SoloSmart ist vollkommen kompatibel mit den SoloStar-Injektionspens der Pharmagruppe.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die 2019 gestartet wurde, wird als Zubehör zu den Sanofi SoloStar/DoubleStar-Insulinpens präsentiert. Es erfasst Informationen über die Insulindosis, die Uhrzeit und das Datum jeder Injektion und überträgt diese Daten per Bluetooth an eine kompatible mobile Anwendung. Das SoloSmart-Gerät registriert automatisch und genau die injizierten Dosen. Dies macht das Führen von manuellen Logbüchern überflüssig und ermöglicht zudem die Anpassung an neue Patienten, die Systeme zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung oder angeschlossene Blutzuckermessgeräte verwenden.

Das von der F&E-Abteilung von BIOCORP entwickelte SoloSmart erfüllt die neuesten Anforderungen der neuen europäischen Verordnung für Medizinprodukte. Es wird ab Anfang 2023 über die von SANOFI und seinen Partnern autorisierten Vertriebsnetzen vermarktet. Dieser strategische Partnerschaftsschritt ist ein wichtiger Meilenstein weitere Details werden am 29.September (Halbjahresergebnisse) bekannt gegeben.

Eric Dessertenne, CEO von BIOCORP, sagte: "Mit dem Know-how, das wir uns bei der Entwicklung von Mallya erarbeitet haben, konnten wir ein neues Gerät verbessern und weiterentwickeln, das wir unter Beibehaltung der Datensicherheit miniaturisiert haben. Heute sind wir sehr stolz auf die Entwicklungen, die unsere jeweiligen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen erreicht haben, und präsentieren sie nun auf der EASD-Jahrestagung, dem wichtigsten Forum der internationalen Diabetesgemeinschaft. Die Stärke dieser industriellen und kaufmännischen Partnerschaft hat eine technologische Errungenschaft hervorgebracht, die Diabetikern, die SoloStar-Pens verwenden, die Möglichkeit bietet, von einer Lösung zu profitieren, die ihr tägliches Leben dank einer sehr kompakten, aber dennoch sicheren und genauen Präsentation verbessert."

ÜBER BIOCORP

Das für sein Know-how in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und Verabreichungssystemen bekannte Unternehmen BIOCORP hat mit Mallya eine führende Position im Segment der vernetzten Medizinprodukte erlangt. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektionspens ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosen und bietet damit eine bessere Therapietreue bei der Behandlung von Diabetes-Patienten. Mallya ist seit 2020 im Handel erhältlich und ist das führende Produkt im BIOCORP-Produktportfolio innovativer vernetzter Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiter. BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 ALCOR).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.biocorpsys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

