Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen hat in den vergangenen Wochen Schwellenländeranlagen belastet, so die Analysten der DekaBank.Allerdings sei der Anstieg der Risikoprämien bei EM-Hartwährungsanleihen moderat geblieben und die Renditen von EM-Lokalwährungsanleihen seien weniger stark als am US-Markt gestiegen. Die erhöhte Unsicherheit habe auch auf den Aktienmärkten gelastet, wobei die Verluste bei EM-Aktien geringer ausgefallen seien als bei den Indices der Industrieländer. EM-Währungen seien gegenüber dem starken US-Dollar unter Druck geblieben, doch in Euro gerechnet hätten sich Gewinne und Verluste weitgehend die Waage gehalten. ...

