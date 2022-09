Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Der Zinssatz für die Einlagefazilität ist einer der drei Zinssätze, die die Europäische Zentralbank (EZB) alle sechs Wochen im Rahmen ihrer Geldpolitik festlegt, so Jérémie Boudinet, Head of Investment Grade Credit, La Française AM.Der Satz lege fest, welche Zinsen die Banken für die Einlage von Geld bei der Zentralbank über Nacht erhalten würden. Zwischen Juni 2014 und Juli 2022 sei dieser Satz negativ gewesen und habe die Profitabilität der Banken belastet. Im September 2019 sei ein sogenanntes "zweistufiges System" eingeführt worden, das einen Teil der überschüssigen Liquiditätsbestände der Kreditinstitute von der negativen Verzinsung zum Satz der Einlagefazilität befreie. ...

