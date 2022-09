Die Aktie der Südzucker-Tochter CropEnergies ist am heutigen Tag ihrer Rückkehr in den SDAX gleich der größte Verlierer des Tages. Das Papier gibt bis zum Mittag knapp sieben Prozent auf 14,40 Euro nach. CropEnergies muss im kommenden Jahr möglicherweise die Produktion in einzelnen Ethanolanlagen herunterfahren.Angesichts der steigenden Energie- und Rohstoffpreise nehme der Druck auf der Kostenseite zu, teilte der Biokraftstoffhersteller am Montag in Mannheim mit. Daher prüfe CropEnergies die Kapazitätsauslastung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...