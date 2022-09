München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde auch 2022 in der Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres" gewählt und ist damit zum elften Mal in Folge der beliebteste Versicherer Deutschlands. Zwischen dem 2. Mai und 24. Juli 2022 konnten Privatkunden anonym ihr Urteil über den Service und weitere Kategorien von 78 Versicherern abgeben. Über 4.700 Kunden sind mit den Leistungen und dem Service des Münchener Vorsorgespezialisten mehr als zufrieden und haben ihn in der Gesamtwertung mit dem ersten Platz belohnt.Die Note Eins für den Münchener Verein vergaben die Kunden in der branchenweit vielbeachteten Online-Befragung in den Kategorien Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, Haus und Wohnung, Service, Qualität der Produkte, Transparenz und Verständlichkeit sowie Weiterempfehlung. Für die Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten.Wörtlich schreibt das DISQ auf seiner Website: "Münchener Verein ist mit dem Qualitätsurteil 'sehr gut' der Versicherer des Jahres 2022 und bestätigt damit den Erfolg der Vorjahre. Die größte Stärke des Filialversicherers sehen die Befragten in der Qualität der Produkte: Rund 85 Prozent der Kundinnen und Kunden zeigen sich hiermit eher oder sogar sehr zufrieden. Auch die weiteren Bereiche, wie Service oder Preis-Leistungs-Verhältnis, erzielen sehr gute Werte. Neben einer niedrigen Ärgernisquote zeigen die Befragten mit einem Net Promoter Score (NPS) von +79,2 zudem die höchste Bereitschaft zur Weiterempfehlung.""Es zeigt sich, dass wir als mittelständischer Versicherer Kunden mit unserer ebenso kundenorientierten wie nachhaltigen Produkt- und Servicestrategie mehr als anonyme Großkonzerne überzeugen können. Trotz dieser wertschätzenden Auszeichnung werten wir Kundenfeedback auch künftig selbstkritisch aus und sehen noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten", hebt Dr. Stefan Lohmöller, Vorstand und COO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, hervor."Der elfte Titel hintereinander rundet unser 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr auf perfekte Weise ab", betont Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Wir sind sehr stolz auf unser Team und bedanken uns auch ausdrücklich bei unseren Vertriebspartnern, die zu dieser hohen Auszeichnung beigetragen haben. Abseits dessen nehmen wir das Feedback unserer Kunden sehr ernst und entscheiden dann, was wir gemeinsam besser machen können."Chief Customer Officer Rainer Breitmoser, zuständig für den Service im Münchener Verein, ergänzt: "Dass die Kunden den Service des Münchener Verein 'sehr gut' bewerten, ist für das ganze MV-Team eine tolle Bestätigung. Wenn wir Punkte bemerken, bei denen wir den Erwartungen unserer Kunden noch nicht entsprechen, dann ist das für uns ein Ansporn, besser zu werden. Aus den Rückmeldungen unserer Kunden konsequent Verbesserungen abzuleiten, ist sicher eines der Erfolgsgeheimnisse dafür, dass die Kunden den Service des Münchener Verein insgesamt so gut bewerten."Mehr Informationen zur aktuellen Kundenbefragung "Versicherer des Jahres" unter:https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-ist-der-Versicherer-des-Jahres-2022-article23597348.htmlhttps://disq.de/2022/20220919-Versicherer-des-Jahres.htmlPressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5324302