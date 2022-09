Es ist gar nicht lange her, dass der neue, an BA.1 angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech zugelassen wurde und seinen Weg in die hiesigen Arztpraxen und Impfzentren gefunden hat. Einzelne Städte haben jetzt aber bereits die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt. Medienberichten zufolge finden keine Verabreichungen mehr in Essen und Recklinghausen statt. Den Anlegern dürfte das natürlich nicht gefallen.Grund für diesen Schritt ist nicht etwa, dass BioNTech (US09075V1026) mittlerweile auch die Zulassung für einen an BA.5 angepassten Impfstoff erhalten hat. ...

