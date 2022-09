DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. geschlossen. In Japan ruhte der Börsenhandel wegen des "Tags der Ehrung der Alten".

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.856,50 -0,9% -18,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.825,75 -0,9% -27,6% Euro-Stoxx-50 3.462,10 -1,1% -19,5% Stoxx-50 3.430,27 -0,7% -10,2% DAX 12.650,48 -0,7% -20,4% FTSE FEIERTAG CAC 5.992,70 -1,4% -16,2% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 142,45 -0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,44 85,11 -2,0% -1,67 +17,6% Brent/ICE 89,78 91,35 -1,7% -1,57 +21,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 178,51 187,79 -4,9% -9,29 +205,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.665,11 1.674,95 -0,6% -9,85 -9,0% Silber (Spot) 19,36 19,58 -1,1% -0,22 -16,9% Platin (Spot) 910,55 906,55 +0,4% +4,00 -6,2% Kupfer-Future 3,51 3,54 -0,9% -0,03 -20,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise stehen zu Wochenbeginn erneut unter Druck. Für Brent und WTI geht es um bis zu 2,0 Prozent nach unten. Die Wachstumsängste und die für diese Woche erwarteten Straffungen weiterer Notenbanken drücken wieder auf die Stimmung und verstärken die Sorgen vor einer konjunkturellen Verlangsamung. Neben der Fed dürfte auch die Bank of England am Donnerstag die Zinsen weiter nach oben schrauben.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die negative Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte wird am Markt weitgehend erwartet, es herrscht aber etwas Verunsicherung, ob die Fed nicht doch zu einem großen Zinsschritt um 100 Basispunkte greift, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Unternehmensnachrichten sind dünn gesät. Der E-Auto-Hersteller Tesla will im laufenden Jahr den Verkauf in Deutschland auf rund 80.000 Einheiten erhöhen, sagte ein Standort-Verantwortlicher der Automobilwoche. 2021 lieferte Tesla 39.714 Einheiten aus. Die Tesla-Aktie verliert vorbörslich dennoch 1,2 Prozent. Dagegen geht es für die Titel von Wix.com um 2,1 Prozent nach oben. Hintergrund ist ein bestätigter Bericht, wonach der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von 9 Prozent an dem Spezialisten für Website-Baukästen aufgebaut hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Abwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten dauert auch zum Start in die neue Woche an. Die Anleger verhalten sich vorsichtig vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Fed den Leitzins um 75 oder sogar um 100 Basispunkte erhöht. Klar ist, dass die Fed auch in den kommenden Monaten die Zinsen weiter anhebt. Doch damit nicht genug. Am Donnerstag folgen dann die Schweizerische Nationalbank wie auch die Bank of England, die die Leitzinsen weiter nach oben schrauben werden. Die Renditen an den Anleihenmärkten sind bereits vorgelaufen und bieten zumindest mit ihren positiven Sätzen eine Alternative für die Investoren. Weitgehend den Erwartungen entsprechen die Details zum Börsengang von Porsche. Die Preisspanne für die Vorzugsaktien der Porsche AG liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro. Hochgerechnet entspricht das einer Bewertung des Unternehmens von rund 70 Milliarden bis etwa 75 Milliarden Euro, das liegt in etwa in der Mitte der Marktprognosen. Der Wolfsburger DAX-Konzern Volkswagen peilt bei dem Börsengang von Porsche Einnahmen von 8,7 Milliarden bis 9,4 Milliarden Euro an. VW verlieren 0,8 Prozent und Porsche SE 1,8 Prozent. 1&1 reduzieren sich um 2,7 Prozent. Der Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes verzögert sich. Das Zwischenziel von 1.000 5G-Standorten wird einer Unternehmensmitteilung zufolge voraussichtlich erst im Sommer nächsten Jahres erreicht und nicht wie geplant zum Ende dieses Jahres. Cropenergies geben deutlich um 6,2 Prozent nach. Das Unternehmen muss wegen sinkender Preise für Ethanol möglicherweise seine Produktion drosseln. Medienaktien stehen nach der gescheiterten Fusion von M6 (-3,5%) und TF1 (-3,4%) unter Druck. Der Sektor der Medienwerte verliert 0,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr., 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 0,9995 -0,2% 0,9979 1,0021 -12,1% EUR/JPY 143,39 +0,2% 143,04 143,25 +9,6% EUR/CHF 0,9649 -0,1% 0,9660 1,0377 -7,0% EUR/GBP 0,8782 +0,1% 0,8763 0,8771 +4,5% USD/JPY 143,49 +0,4% 143,34 142,94 +24,7% GBP/USD 1,1378 -0,4% 1,1388 1,1425 -15,9% USD/CNH (Offshore) 7,0182 +0,2% 7,0205 7,0142 +10,4% Bitcoin BTC/USD 18.716,53 -3,9% 18.463,24 19.702,97 -59,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für den Dollar geht es leicht nach oben. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,3 Prozent. Gestützt wird das Sentiment für den greenback von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwächer - Die Stimmung für Aktien ist auch zum Beginn der neuen Börsenwoche in Asien von Zins- und Rezessionssorgen sowie geopolitischen Spannungen geprägt gewesen. Am kommenden Mittwoch wird mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung in den USA zur Eindämmung der Inflation gerechnet - und das ungeachtet der Warnung der Weltbank vom vergangenen Freitag vor einer weltweiten Rezession. Und auch abseits der USA ist der bis auf wenige Ausnahmen zu sehende globale Zinserhöhungstrend intakt. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kündigte gerade erst an, dass die EZB ihre Zinsen wohl noch einige Male erhöhen werde. Die Investoren antizipierten, dass die Fed die Zinsen weiter aggressiv erhöhen müsse, was in eine Rezession führen könne, sagte Alessio de Longis, Portfolio-Manager bei Invesco. Der Aktienmarkt müsse noch weiter fallen, weil eine Rezession hier noch nicht eingepreist sei. Dazu kam das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China als Belastungsfaktor. US-Präsident Biden hat China gewarnt, die gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängten Sanktionen zu unterlaufen, und wiederholt, Taiwan militärisch zu unterstützen im Falle eines chinesischen Angriffs. An den chinesischen Börsen standen neben anderen auch Immobilienaktien auf den Verkaufslisten. Die Commerzbank wies darauf hin, dass seit Jahresbeginn die Immobilienverkäufe um 30 Prozent zurückgegangen sind. Country Garden knickten um 3,7 und Longfor um 6,0 Prozent ein. Für China Vanke ging es um 1,2 Prozent nach unten.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es zu Wochenbeginn weiter leicht nach oben. Das Hauptthema ist das gleiche wie an den Aktienmärkten, nämlich die Sorge, dass die Zinspolitik der Notenbanken die Wirtschaft in eine Rezession führen wird. Damit wäre aus Creditsicht ein wahrscheinlicher Anstieg der Ausfallraten verbunden. Die Anleger verhalten sich vorsichtig vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Fed den Leitzins um 75 oder sogar um 100 Basispunkte erhöht. Klar ist bereits jetzt, dass die Fed auch in den kommenden Monaten die Zinsen weiter anheben wird. Aufgrund des Feiertags in Großbritannien ist mit einem illiquiden Geschäft am Kreditmarkt am Montag zu rechnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

CROPENERGIES

Angesichts sinkender Preise für Ethanol prüft der Biosprithersteller eine Drosselung oder Stilllegung von Teilen seiner Produktion. Seit geraumer Zeit machen der Südzucker-Tochter sprunghaft gestiegene Energie- und Strompreise zu schaffen. Nun sinkt aber der Ethanolpreis, weil Importe aus Brasilien und den USA nach Europa zunehmen.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag über Spezialfahrzeuge für die Bundeswehr erhalten und soll 48 Flugfeldtankwagen liefern. Der Auftrag umfasse ein mittleres zweistelliges Millionen-Euro-Volumen und sei im Juni 2022 eingebucht worden. Darüber hinaus bestehe die Option für die Lieferung weiterer fünf Fahrzeuge desselben Typs.

QBEYOND

Der Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters beruft mit Wirkung zum 1. Oktober Thies Rixen in den Vorstand des Unternehmens. Thies Rixen soll zuständig für Operations und Vertrieb sein.

TOTALENERGIES / WINTERSHALL DEA

Vor der Küste Feuerlands wollen Totalenergies und Wintershall Dea zusammen mit dem argentinischen Partner Pan American Energy ein fünftes Gasfeld in ihrem Konzessionsgebiet Cuenca Marina Austral 1 erschließen. 700 Millionen Dollar sollen dabei in das Projekt Fénix investiert werden, damit der fossile Brennstoff ab Anfang 2025 gefördert werden kann.

NIKOLA MOTOR

Der US-Hersteller von batterieelektrischen Lastwagen sieht sich beim Produktionshochlauf seiner Fahrzeuge auf Kurs. "Wir sind auf einem guten Weg, was die tägliche Produktionsmenge angeht", sagte Präsident und designierter CEO Michael Lohscheller im Interview mit Dow Jones Newswires. In den USA sei der Elektro-Lkw Tre BEV bereits im Markt. "In Hamburg haben wir für Europa die ersten Fahrzeuge ausgeliefert für den sogenannten Demobetrieb.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 06:54 ET (10:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.