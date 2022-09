DJ Ministerium: Unternehmen erhalten Geld aus Gasumlage nicht vor November

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die geplante Gasumlage soll nicht vor November an die berechtigten Unternehmen ausgezahlt werden. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass dies das Bundeskabinett am Freitag beschlossen habe. Die Bundesregierung will eine Gasumlage einführen, über die alle Unternehmen, die wegen der gedrosselten russischen Gaslieferungen teurer auf dem Gasmarkt Ersatzlieferungen einkaufen müssen, von ihren Kunden einen finanziellen Ausgleich bekommen sollen. Aktuell prüft das Wirtschaftsministerium Wege, um - anders als zunächst geplant - profitable Unternehmen vom Erhalt der für Oktober geplanten Gasumlage auszuschließen.

Das Kabinett beschloss am Freitag, "dass diese Abschlagszahlung nicht vor November erstmals an die Unternehmen ausgezahlt werden sollen. Bisher wäre das schon ab dem 20. September möglich gewesen", erklärte Ministeriumssprecherin Annika Einhorn.

Ebenfalls am Freitag beschloss das Kabinett im sogenannten Umlageverfahren ohne Kabinettssitzung, dass es eine "materielle Änderung" an der Gasumlage geben soll, um solide Firmen von dieser Abgabe auszuschließen. Auf die Frage, ob auch ein angeschlagenes Unternehmen nach einer Übernahmen durch den Staat solch eine Gasumlage erhalten könnte, wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Aktuell laufen Gespräche über weitere staatliche Hilfen für den Gasversorger Uniper, wie etwa eine signifikante Mehrheitsbeteiligung des Bundes an dem Unternehmen. Diese Verhandlungen verlaufen laut Wirtschaftsministerium äußerst konzentriert, da man sie angesichts der aktuellen Lage nicht unendlich hinauszögern könne.

Die geplante Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde soll systemrelevante Gasimporteure unterstützen und so einen Zusammenbruch der Gasversorgung verhindern. Uniper würde einer der Hauptprofiteuer der Milliarden-Umlage sein.

