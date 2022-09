Global haben Anleger im Juli und August 90,7 Mrd. Euro in ETFs investiert, wobei auf den Juli 44,1 Mrd. Euro und den August 46,6 Mrd. Euro entfielen. Der Großteil davon (85,3 Mrd. Euro) wurde in den USA investiert. Die Zuflüsse in Asien waren in beiden Monaten positiv, wobei die Region in diesem Zeitraum 3,9 Mrd. Euro zulegte. In Europa gab es hingegen ein uneinheitliches Bild: Im Juli wurden 2,2 Mrd. Euro neu investiert und im August 743 Mio. Euro abgezogen. In den beiden Monaten waren Anleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...