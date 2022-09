Der Technologiekonzern Logitech will den Bereich Gaming ausbauen. Der Hersteller von Computerzubehör, bekannt vor allem für Computermäuse und Tastaturen, will auch im Bereich der Endgeräte aktiv werden.Zürich - Der Technologiekonzern Logitech will den Bereich Gaming ausbauen. Der Hersteller von Computerzubehör, bekannt vor allem für Computermäuse und Tastaturen, will auch im Bereich der Endgeräte aktiv werden, wie es in einem Artikel der «Finanz und Wirtschaft» (online) heisst. Logitech werde in den laufenden Wochen erstmals eine Spielkonsole vorstellen und damit statt nur in der PC-Peripherie...

Den vollständigen Artikel lesen ...