INNIO gab heute bekannt, dass EcoVadis die INNIO Gruppe mit ihren Produktlinien Jenbacher und Waukesha im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsbewertung mit einer Platinmedaille ausgezeichnet hat. Damit gehört INNIO zu den besten 1 aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Das Platin-Rating würdigt die kontinuierlichen Verbesserungen und Beiträge zu nachhaltigem Wachstum im vergangenen Jahr. Besonders deutlich gesteigert werden konnten die Ergebnisse in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung, die Leistungen in den Kategorien Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik wurden als anhaltend stark bewertet.

INNIO Group has been awarded a platinum sustainability rating by EcoVadis, demonstrating excellence in the 21 evaluated areas including environment, labor human rights, ethics, sustainable procurement, and a dedicated scorecard on carbon. (Graphic: Business Wire)