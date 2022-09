Nachlese Podcast Freitag. Audio Link zur Folge :https://boersenradio.at/page/podcast/3361, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/05 geht es um einen schwachen Triple Witching Day. Nach Marktschluss kam es zu Anpassungen in Austro-Indizes mit den Beteiligten Andritz, voestalpine, S Immo, Flughafen Wien, Pierer Mobility und Agrana. Spannend auch, dass S Immo was von Immofinanz kaufen soll, dann Vorfreude auf den On-Schuh Cloudprime, der mit OMV-Beteiligung entsteht, also ATXPrime trifft Cloudprime. Mittlerweile haben wir auch herausgefunden, dass das Problem, das Six mit Warimpex hat, eine US-Sanktion betreffen soll. Betroffen sind nur amerikanische Staatsbürger. Warum es aber von den Banken auch auf europäische Staatsbürger angewendet wird, ...

