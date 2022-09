Bezahlen mit einem Messenger: Auch wenn die Nutzung von Diensten wie Whatsapp oder Signal in der Pandemie selbstverständlicher geworden ist, stecken Payment-Lösungen noch in den Kinderschuhen. Doch das könne sich ändern, wenn die Unternehmen das Potenzial für den E-Commerce erkennen. Gerade viele Präsenzgeschäfte kommunizieren mit ihren Kunden via Whatsapp und Co.: der Essenslieferdienst, der Buchhändler, die Apotheke oder der Laden um die Ecke. Doch oftmals bleibt es bislang auf der Ebene der Geschäftsanbahnung, dabei ließen sich auch Bezahlprozesse auf diesem Weg per Chat gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...