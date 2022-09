Während eines Flugs einen Film zu gucken, ist nichts Neues. Bald könnten jedoch Netflix und Youtube via WLAN das Unterhaltungsangebot über den Wolken ergänzen. Jedenfalls ist das der Plan von Elon Musks Starlink. SpaceX will mit seinen Starlink-Satelliten künftig auch WLAN an Bord von Flugzeugen bereitstellen. Wie gut das schon funktionieren soll, wurde im Rahmen der "Future Travel Experience Global"-Konferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...