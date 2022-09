Shanghai (ots/PRNewswire) -Jolywood, ein auf Hightech-Solartechnologie spezialisiertes, weltweit tätiges Unternehmen, hat mit der Einführung der neuen Produktmarke NIWA, die am 12. September vorgestellt wurde, seiner Erfolgsbilanz einen weiteren Meilenstein hinzugefügt.NIWA ist eine neue Marke, die sich auf den Privatkundenmarkt für Solaranlagen konzentriert. Unter dem Motto "NIWA, alle N-Typen, Energie für Ihr Zuhause" führte das Unternehmen die Marke im Rahmen einer großen Zeremonie weltweit ein. Die Markteinführung fiel mit dem 8. Jahrestag der Börsennotierung in Shenzhen zusammen."NIWA hat die Schlüsseltechnologie J-TOPCon 2.0 eingesetzt, um dem Solarmodul einen hohen Wirkungsgrad, eine geringe Dämpfung und eine hohe Verfügbarkeit zu verleihen. Durch Vorteile wie Verlässlichkeit, niedriger Temperaturkoeffizient, hohe beidseitige Ausbeute, geringes Gewicht usw. ist dieses System besser geeignet für verteilte Photovoltaikanlagen in Wohngebäuden", erklärt Ni Jianxiong, Leiter der Abteilung für Solarmodultechnologie und Forschung und Entwicklung bei Jolywood."Der Schlüssel zur Bewältigung der Klima- und Energiekrise liegt in der Beschleunigung der Energiewende und -anpassung durch die Verringerung der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energien und die Umstellung auf grüne und nachhaltige erneuerbare Energien", bemerkte der Vorsitzende des Unternehmens, Lin Jianwei.Inzwischen hat Jolywood "NIWA" mehr als 260 Vertriebshändler und Installateure für Aufdach-PV-Anlagen im Ausland, deren Kunden in über 20 Ländern und Regionen, hauptsächlich in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, verteilt sind."Die jährliche Verkaufs- und Entwicklungskapazität von NIWA-PV-Modulen und Stromerzeugungssystemen wird 10 GW übersteigen, und die Zahl der Nutzer wird 1 Million erreichen, was 'NIWA' zu einer weltberühmten Marke für N-Typ-PV-Module und Stromerzeugungssysteme machen wird", teilte er die Ambitionen des Unternehmens und fügte hinzu, dass NIWA 100 Millionen Yuan in N-Typ-Photovoltaik-Komponentenprodukte und photovoltaische Stromerzeugungssysteme investieren wird.Zahlreiche Glückwünsche kamen von den langjährigen ausländischen Partnern wie EC Group, IBC Solar, Integra Solar, Prosun, ECO SUN und Raytech, die alle Jolywood als ein Pionierunternehmen der N-Typ-Technologie kennen, das seit Jahren Produkte von sehr guter Qualität produziert. Sie alle sind überzeugt, dass Jolywood die technologische Entwicklung und die Produktinnovationen weiter vorantreiben und eine der führenden Positionen in der Entwicklung der N-Typ-Technologie halten wird.NIWA ist bereits ein Begriff, der für seine starke Forschung und Entwicklung und seine Stärke bei Produkten und Systemen bekannt ist. Es wird erwartet, dass die Marke effiziente, zuverlässige und schöne N-Typ-Produkte für die Industrie bereitstellen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900401/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1900402/image_1.jpgPressekontakt:Renee Zhang,zhangry01@jolywood.cn,+86-18616342255Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126845/5324564