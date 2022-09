Windhoek, Namibia (ots/PRNewswire) -Swakop Uranium (das "Unternehmen"), eine Tochtergesellschaft der China General Nuclear Power Corporation (CGN), hat kürzlich in der namibischen Hauptstadt Windhoek seinen Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht. In dem Bericht werden die Leistungen und Praktiken des Unternehmens in Namibia detailliert dargestellt und gleichzeitig die offiziellen Statistiken und die Verpflichtungen im Bereich der sozialen Verantwortung hervorgehoben.Kornelia Shilunga, stellvertretende Ministerin für Bergbau und Energie in Namibia, begrüßte die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2021 von Swakop Uranium und lobte das Unternehmen für sein Engagement für eine gute Unternehmensführung und Transparenz. Die Husab-Mine leistet einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaft des Landes und ist mit über 1.700 Festangestellten und 1.000 Auftragnehmern der größte Arbeitgeber in der namibischen Bergbauindustrie.Inge Zaamwani-Kamwi, Vorstandsmitglied von Swakop Uranium und Vorsitzende des Komitees für nachhaltige Entwicklung bei Swakop Uranium, sagte: Der Bericht 2021 unterstreicht die positiven Auswirkungen des Unternehmens auf die nachhaltige Entwicklung in Namibia, insbesondere in der Erongo-Region. Aus diesem Bericht geht hervor, dass sich das Unternehmen verpflichtet hat, die nationalen Entwicklungsziele und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung umfassend zu unterstützen. Die kontinuierliche Geschäftsentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie von Swakop Uranium, mit dem Ziel, ein Unternehmen von Weltrang aufzubauen, auf das Namibia stolz sein kann."Der Wirtschafts- und Handelsberater der chinesischen Botschaft in Namibia, Liu Mingzhe, bedankte sich bei allen Beteiligten für ihre langfristige Unterstützung und Hilfe beim Swakop-Uranprojekt. Über CGN hat China seine größte Projektinvestition in Afrika in Form der Swakop-Uran-Husab-Mine getätigt, mit einer Investition von mehr als 5 Mrd. USD, die im Jahr 2021 3,2 Mrd. NAD zur lokalen Wirtschaft beitragen wird. Die Lokalisierung der Belegschaft ist ebenfalls ein wichtiges Ziel für das Unternehmen, das sich bemüht, eine Belegschaft zu beschäftigen, die zu 96 % aus einheimischen Talenten besteht, und zwar durch verschiedene Schulungsprogramme, die eingerichtet wurden, um eine kompetente und engagierte Belegschaft zu gewährleisten. CGN bemüht sich auch aktiv um erneuerbare Energien und hat kürzlich ein 12-Megawatt-Solarkraftwerk in der Mine errichtet.In seinem Vorwort zum Bericht dankte der CEO von Swakop Uranium, Herr Qiu Bin, den Aktionären, wichtigen Interessengruppen und Mitarbeitern für den Aufbau positiver und konstruktiver Beziehungen, die es Swakop Uranium ermöglicht haben, erfolgreich zu sein und ein dauerhaftes und positives Vermächtnis in Namibia zu hinterlassen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Swakop Uran (http://www.swakopuranium.com/) oder laden Sie den Bericht herunter: https://we.tl/t-278qvPaO0d.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1900882/1.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1900888/2.pdfPressekontakt:Zhu Dan,zhu.dan@cgnpc.com.cnOriginal-Content von: Swakop Uranium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165322/5324574