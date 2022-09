Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Anleger vor Fed-Entscheid weiter defensiv Der Dax steuert am Montag auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Anleger reduzierten weiter ihr Risiko, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet wird. Der deutsche Leitindex verlor zur Mittagszeit 0,93 Prozent auf 12 622,37 Punkte. weiterlesen Finanzen Warburg Invest und BNY Mellon zahlen Millionen-Steuerschuld Die New Yorker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...