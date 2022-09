DJ Mercedes-Benz plant Windpark auf Testgelände in Papenburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz will auf seinem Testgelände im norddeutschen Papenburg einen Windpark errichten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll bis Mitte der Dekade mit einer zweistelligen Anzahl von Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr als 100 Megawatt über 15 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Unternehmens in Deutschland abgedeckt werden. Der Autohersteller plant zudem eine langfristige Kooperation mit einem Partner über ein Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement) in dreistelliger Millionenhöhe. Auf dem Testgeländer soll zudem eine großflächige Installation von Photovoltaikanlagen geprüft werden.

Laut Mitteilung strebt die Mercedes-Benz AG an, bis 2030 mehr als 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion durch erneuerbare Energien zu decken.

