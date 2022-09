DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+37,9% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vm/+37,2% gg Vj *** 08:00 CH/Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,417 Mrd CHF *** 08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover *** 08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H, London *** 08:45 DE/Henkel AG & Co KGaA, Capital Markets Day, Düsseldorf 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (September) *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 EU/EuGH, Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Frankreich, Luxemburg 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Zusammenführung von Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen, Luxemburg *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juli 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung in Sachen Übernahme der Postbank durch Deutsche Bank, Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -9,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,2% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Generaldebatte der Vereinten Nationen (bis 26.9.), u.a. mit Bundeskanzler Scholz, New York - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.