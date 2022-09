Netcetera, ein globales Software-Unternehmen und Experte für sichere und bequeme digitale Zahlungslösungen, wurde von Mastercard als Partner bei Digital First begrüßt. Engage, Mastercards globales Partnernetzwerk, bietet Kunden Zugang zu einem Netzwerk qualifizierter Technologie- und Fintech-Partner, die die Digital-First-Lösungen von Mastercard schnell einsetzen können. Diese Lösungen, einschließlich Netceteras sicherer Zahlungsprodukte, ermöglichen eine vollständig digitale Zahlungserfahrung für Verbraucher.

Digitale Zahlungen sind überall: in Web-Stores, Apps und beim Bezahlen mit Ihrem Smartphone. Und die Nachfrage der Verbraucher nach digitalen Erfahrungen steigt. Mit seiner Digital-First-Strategie für Kunden in verschiedenen Branchen bietet Netcetera seit mehr als 25 Jahren Produkte für diesen Trend. Daher war die Partnerschaft mit Mastercard Engage Digital First ein logischer Schritt für die weitere Beschleunigung des digitalen Wandels beim Bezahlen und beim Banking. Mit seinen sicheren Zahlungslösungen ermöglicht Netcetera es seinen Kunden, Verbrauchern vollständig digitale und nahtlose Erfahrungen zu bieten.

Mastercard unterstützt die Wahl der Verbraucher durch den Aufbau eines robusten Netzes qualifizierter Dienstleister, die unseren Kunden helfen können, digitale Produkte mit ihrem Engage-Programm von Grund auf schnell einzuführen. Netcetera freut sich sehr, als qualifizierter Partner für dieses wachsende Netzwerk gewählt worden zu sein.

Dies ist ein weiteres Beispiel einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Netcetera und Mastercard, um weltweit sichere und reibungslose Zahlungen zu bieten. Im August 2020 hatten sie gemeinsam die 3DS PSD2 Testplattform für Händler eingeführt, und 2021 fügten sie die Testplattform für Aussteller hinzu.

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen sichere digitale Bezahlung, Finanztechnologien, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherung. Mehr als 2.500 Banken und Aussteller und 160.000 Händler verlassen sich auf die digitalen Zahlungslösungen und die global zertifizierten 3-D-Secure-Produkte des Marktführers für Zahlungssicherheit. Das eigentümergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zu Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuster Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch bei innovativen Start-ups. Das 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 1.000 Mitarbeitenden und einem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen über netcetera.com und LinkedIn.

Über Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard ist ein globales Technologieunternehmen in der Zahlungsbranche. Unsere Mission ist es, eine digitale Wirtschaft zu verbinden und zu befähigen, die allen überall zugute kommt. Dies tun wir, indem wir Transaktionen sicher, einfach, smart und zugänglich machen. Die Verwendung sicherer Daten und Netzwerke, Partnerschaften, unserer Innovationenen und Lösungen helfen Privatpersonen, Finanzinstitutionen, Regierugnen und Unternehmen dabei, ihr Potenzial in größtmöglichem Ausmaß zu realisieren. Unser "Anständigkeitsquotient" (decency quotient oder DQ) stellt die treibende Kraft unserer Kultur und bei allem dar, was wir innerhalb und außerhalb unseres Unternehmens tun. Mit Verbindungen in 210 Ländern und Territorien bauen wir eine nachhaltige Welt auf, die uns allen unbezahlbare Möglichkeiten erschließt.

Folgen Sie uns auf Twitter @MastercardEU @MastercardNews, nehmen Sie an der Diskussion im Blog Beyond the Transaction teil und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im Engagement Bureau

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005354/de/

Contacts:

Medien

Netcetera

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09