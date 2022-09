Nach schwacher Vorwoche haben die Stamm- und Vorzugsaktie von Autovermieter Sixt erneut deutlich an Wert verloren. Die Stammaktie lag am Mittag fast sieben Prozent hinter dem Wochenschluss. Die stimmrechtslosen Papiere sind rund fünf Prozent hintendran. Von Jörg Lang Der Einbruch erfolgte ohne Meldung. Offensichtlich sind die Investoren sehr skeptisch was die Zukunft des Konzerns angeht. Das steht erst einmal im Widerspruch zu den Firmenmeldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...