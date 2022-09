Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der unerwartet hohen US-Verbraucherpreisinflation im August ist die Wahrscheinlichkeit für eine dritte Zinsanhebung um 75 Bp. in Folge bei der FOMC-Sitzung am Mittwoch hoch, wobei einige Ökonomen sogar 100 Bp. als kleine (aber reelle) Möglichkeit in Betracht ziehen, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...