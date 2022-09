Nach einem neuen IEA-Bericht war fast die Hälfte der Beschäftigten der Solarbranche in China tätig, rund 280.000 in Nordamerika, mehr als 260.000 in Europa und rund 50.000 in Afrika. Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten war in der Herstellung und Installation neuer Anlagen tätig, wobei die Löhne in der Solarbranche niedriger sind als in der Atom-, Öl- und Gasindustrie.von pv magazine Global Nach dem kürzlich veröffentlichten "World Energy Employment Report" der der Internationalen Energieagentur (IEA) waren 2019 über 65 Millionen Menschen im Energiesektor beschäftigt, was zwei Prozent der ...

