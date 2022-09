Die Immofinanz erwirbt insgesamt 53 Retail-Immobilien in Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn von ihrem Mehrheitsaktionär CPI Property Group. Das angekaufte Portfolio hat eine vermietbare Fläche von rund 217.000 m2 und ist mit 99 Prozent voll vermietet. Der Kaufpreis beläuft sich auf 324,2 Mio. Euro. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags ist heute erfolgt, ebenso wie das Closing für 36 der Retail-Immobilien in Tschechien und Polen, die eine vermietbare Fläche von 108.000 m² aufweisen. Der Kaufpreis in Höhe von 191 Mio. Euro für diese Immobilien wurde aus bestehenden Eigenmitteln finanziert. Der Abschluss des Ankaufs der weiteren 17 Objekte in Ungarn und der Slowakei wird bis Jahresende erwartet. "Diese Akquisition beschleunigt nicht nur den ...

