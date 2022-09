Die Pierer Mobility-Aktie ist seit heute in zwei neuen Indizes enthalten. Zum einen im ATX Global Players der Wiener Börse sowie auch im SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes der SIX Swiss Exchange. Bei dessen Selektion wird als Kriterium unter anderem die Nachhaltigkeitsanalyse eines Emittenten durch Inrate, eine unabhängige Schweizer Rating-Agentur, berücksichtigt. Pierer Mobility konnte ihr ESG Impact Rating auf C+ verbessern und erreichte damit die Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex SPI ESG / SPI ESG Weighted der SIX Swiss Exchange.

