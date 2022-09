Die Apple-Aktie gehört heute mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Der Titel profitiert unter anderem von der weiterhin stabilen Nachfrage nach den iPhones der älteren Generation. Laut Bank of America zeichnet sich indessen ein unterschiedliches Bild der Nachfrage nach Apples neuester iPhone-Reihe ab.Analyst Wamsi Mohan sagte am Montag in einer Mitteilung an die Kunden, dass die voraussichtlichen Lieferzeiten für das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max - die höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...