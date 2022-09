Los Angeles (ots/PRNewswire) -Netmarble (http://www.netmarble.com/), ein führender Entwickler und Herausgeber von hochwertigen Spielen, hat den zweiten privaten Test für HypeSquadgestartet. Ab heute bis zum 26. September können Spieler zu den ersten gehören, die das Battle Royale TPS Windows PC des Unternehmens erleben können.Spieler können sich für den zweiten Privattest auf der Registrierungsseite des HypeSquad Steam Store (https://store.steampowered.com/app/1688720/HypeSquad/) und der offiziellen HypeSquad-Website (hypesquad.netmarble.com/) registrieren. Sobald die Anweisungen befolgt und ausgefüllt wurden, erhalten Sie einen Teilnahmecode (Steam Product Code). Spieler können die "HypeSquad Demo" herunterladen/installieren, indem sie die Steam-Anleitung zur Produktaktivierung (https://help.steampowered.com/en/faqs/view/2A12-9D79-C3D7-F870) lesen. Anmeldungen werden bis zum letzten Tag der Prüfung am 26. September um 19 Uhr PDT (Freitag, 27. September um 04 Uhr MESZ) angenommen.Das Ergebnis des ersten privaten Tests wurden mehrere Aktualisierungen und Änderungen (https://steamcommunity.com/app/1688720) vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Ein neues Video, in dem diese Verbesserungen erläutert werden, finden Sie auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ZMsDOyMxSO4). Die wichtigsten Spiel-Updates umfassen:- Neue Strategien und Kampfstile: Mit dem Ziel, ein Echtzeit-PVP-Actionspiel zu entwickeln, das jeder genießen kann, erleichtert der zweite private Test das Erlernen der grundlegenden Spielmechanik, um die Reaktionsfähigkeit und das Situationsbewusstsein während des Kampfes zu verbessern.- Verbesserungen des Basisangriffs: Der durchschnittliche Angriffsschaden aller Waffen wurde erhöht, wodurch sich der Unterschied zwischen erfahrenen und neuen Spielern verringert.- Waffen- und Fähigkeitsauswahl: Die Spieler können nun eine reguläre Waffe und zwei verschiedene Fähigkeiten auswählen, bevor ein Match beginnt. Dies gibt den Spielern mehr Auswahlmöglichkeiten bei ihrer anfänglichen Strategie und erhöht die Verteidigungsmöglichkeiten, bevor der Kampf beginnt. Außerdem können die Spieler jetzt zwei Fähigkeiten ausrüsten, was für eine interessante Dynamik vor Beginn der ersten Runde sorgt.- Geschwindigkeit: Animation und Bewegungsgeschwindigkeit für einfache Angriffe wurden angepasst. Die Sprintgeschwindigkeit hat sich leicht verringert, jedoch können die Spieler schneller in den Sprintmodus wechseln.HypeSquad ist ein rasantes Spiel , bei dem die Spieler in einer Gruppe von drei Spielern an einer Schlacht mit 20 Gruppen teilnehmen und gemeinsam in intensiven Nahkämpfen ums Überleben kämpfen. Mit einer Vielzahl von Waffen und Optionen können die Spieler ihren Kampfstil kreativ gestalten, um ihre Gruppe zum Sieg zu führen. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Charakteren mit unterschiedlichen Hintergründen und Motivationen sowie eine Auswahl an einzigartigen Nah- und Fernkampfoptionen, die der Spieler für verschiedene Waffenkombinationen wählen kann. Auf dem Spielfeld warten außerdem verschiedene Gegenstände und Upgrades auf die Spieler, um ihre Leistung zu steigern, darunter Unterstützungsgegenstände und Augmentierungen. Schließlich fügen die interaktiven Objekte von HypeSquad, wie z. B. Seilrutschen und Sprungbretter, eine weitere strategische Ebene hinzu, die die Spieler berücksichtigen müssen, wenn sie auf dem Schlachtfeld siegreich sein wollen.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels (hypesquad.netmarble.com/) und den Kanälen auf Discord (https://discord.com/invite/squadbattle), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC7ALZvCBVhrze975ADFBDpg/featured), Facebook (https://www.facebook.com/NetmarbleHypeSquad/), und Reddit (https://www.reddit.com/r/NetmarbleHYPESQUAD/).Über Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein Spitzenentwickler und -verlag, der mit hochinnovativen Spielen wie Seven Knights 2 und Ni no Kuni die Grenzen des mobilen Spielerlebnisses verschiebt: Cross Worlds, MARVEL Future Revolution, Lineage 2: Revolution, Die sieben Todsünden: Grand Cross, Blade & Soul Revolution und MARVEL Future Fight. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games sowie als Hauptaktionär von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment) ist Netmarble bestrebt, ein Publikum auf der ganzen Welt mit einer Vielzahl von Handyspielen zu unterhalten, die auf seinen leistungsstarken Franchises und Kooperationen mit IP-Inhabern weltweit basieren. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com.