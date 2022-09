Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -KHIDI startet offizielle Medical Korea Website für leichteren Zugang zu koreanischen medizinischen DienstleistungenDas Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) hat die offizielle Website von Medical Korea (www.medicalkorea.or.kr) überarbeitet, die Informationen über die Inanspruchnahme koreanischer medizinischer Dienstleistungen enthält.Korea wurde vom International Medical Travel Journal (IMTJ) mit dem Preis "Health and Medical Tourism": Destination of the Year" für zwei aufeinanderfolgende Jahre ausgezeichnet und wird weltweit für seine Wettbewerbsfähigkeit im Medizintourismus anerkannt. Seit 2009 haben über 3 Millionen Patienten Korea besucht, um sich in Korea medizinisch behandeln zu lassen.Informationen über Operationen und Behandlungen in medizinischen Fachbereichen, einschließlich Onkologie, Kardiologie und Organtransplantation, finden Sie auf der Website Medical Korea, die eine Liste von Kliniken und Krankenhäusern enthält, die für die Behandlung ausländischer Patienten zugelassen sind.Sie bietet auch verschiedene andere wichtige Informationen für einen Besuch in Korea, wie z. B. die Arten von medizinischen Visa, die Bearbeitung von Visa und die Steuerrückerstattung für kosmetische Operationen. Außerdem werden Gesundheitsrichtlinien für schwere Krankheiten wie Hirninfarkt, Brustkrebs und Atemwegserkrankungen sowie tägliche Aktivitäten zur Stärkung des Immunsystems und der Konzentration beschrieben.Die offizielle Website von Medical Korea ist in vier Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch und Russisch. Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um die Website zu besuchen und weitere Informationen zu erhalten.Informationen zum KHIDIDas Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) ist eine regierungseigene Einrichtung, die dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt der Republik Korea untersteht. KHIDI wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, die Entwicklung der koreanischen Gesundheitsindustrie professionell und systematisch zu unterstützen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu verbessern.Ihr Ziel ist die Förderung fortschrittlicher Gesundheitsdienstleistungen mit einer langfristigen Perspektive, um die Gesundheitsbranche zu einem neuen Wachstumsmotor für die koreanische Kreativwirtschaft zu machen. Sie ist bestrebt, die "koreanische Welle" in der globalen Gesundheitsbranche zu erzeugen, indem sie die Stärken der koreanischen medizinischen Dienstleistungen, pharmazeutischen Produkte, medizinischen Geräte und Kosmetika kombiniert.MedienkontaktKHIDI, Global Healthcare Market Analysis Team,Researcher Han Mi-Sunmisunhan630@khidi.or.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1894873/Image.jpgPressekontakt:+82-43-713-8000Original-Content von: Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165327/5324877