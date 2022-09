Neue Programmstruktur und Prämien honorieren Expertise, Leistung und Erfolge der Partner mit der Smartsheet-Plattform für Arbeitsmanagement

Smartsheet, die Unternehmensplattform für dynamisches Arbeiten, zeigte Channel-Partnern heute auf, wie sie ab Februar 2023 noch stärker vom Smartsheet Aligned-Programm profitieren können. Während des Global Partner Summit 2022 präsentierte das Unternehmen die neue Programmstruktur, die über 800 globale Partner durch maßgeschneiderte Prämien anerkennt und belohnt, die ihnen helfen, ihren Mehrwert zu differenzieren und ihre weitreichenden Investitionen in Smartsheet zu promoten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005719/de/

Starting in February 2023, the new Smartsheet Aligned program will recognize and reward over 800 global partners with tailored benefits allowing them to differentiate their value-add and promote the extensive investments they have made in Smartsheet. (Graphic: Business Wire)

"Smartsheet-Partner haben eine wichtige Rolle beim Wachstum unseres Unternehmens gespielt, von der Vergrößerung unserer Vertriebs- und Marketing-Reichweite bis hin zum Ausbau unserer Professional Services-Kapazitäten. Seit dem Start des Programms vor drei Jahren sind die jährlichen Buchungen von Partnern um 59 gestiegen", berichtet Steve Stewart, Global Head of Channel bei Smartsheet. "Da die Kundennachfrage nach immer komplexeren Lösungen weiter zunimmt, war es notwendig, unser Programm weiterzuentwickeln und unseren Partnern Vorteile der Enterprise-Klasse anzubieten, damit sie unseren Kunden auch künftig einen überragenden Service bereitstellen können. Mit der neuen Struktur wird Smartsheet Aligned deutlich robuster und stärker auf den Aufbau komplexer Lösungen fokussiert sein als alle anderen Plattformen auf dem Markt für kollaboratives Arbeitsmanagement."

Aufbauend auf dieser Führungsposition wird das neue Smartsheet Aligned-Programm spezifische Möglichkeiten für Partner eröffnen, ihr Geschäftswachstum auf der Basis des einzigartigen Wertes zu fördern, den sie Smartsheet-Kunden bieten. Partner wie Global PMO und WORK BOLD können abhängig von ihrer Partnerschaft, Leistung und Fähigkeiten von gestaffelten Vorteilen profitieren:

Neue rollenbasierte Schulungen und Lösungszertifizierungen , die speziell für die Weiterbildung von Smartsheet Aligned-Partnern entwickelt wurden, neben den laufenden Vertriebs- und technischen Schulungen

, die speziell für die Weiterbildung von Smartsheet Aligned-Partnern entwickelt wurden, neben den laufenden Vertriebs- und technischen Schulungen Erweiterte finanzielle Preisnachlässe und Rabatte einschließlich differenzierter Anreize , die Wettbewerbsvorteile schaffen

, die Wettbewerbsvorteile schaffen Neue Ressourcen für Marketing und Nachfragegenerierung , um den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens zu erhöhen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen

, um den Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens zu erhöhen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen Zugang zu erstklassigen technischen Enablement-Ressourcen, darunter Pre- und Post-Sales-Experten, die Partner bei der Bereitstellung komplexer Smartsheet-Lösungen unterstützen

"Das überragende Partnerprogramm von Smartsheet hat uns zusammen mit dem enormen Wachstum des CWM-Marktes in den vergangenen vier Jahren geholfen, ein starkes Geschäftswachstum zu erzielen", so Sebastian Paasch, Managing Director bei AMX. "Von der erhöhten Sichtbarkeit für den Smartsheet-Kundenstamm bis hin zur Anerkennung unserer Investitionen in die branchenführende Plattform ich freue mich auf den weiteren Ausbau unserer Partnerschaft in der kommenden Phase des Smartsheet Aligned-Programms."

Auf dem Global Partner Summit erwartet die Partner eine Vorschau auf die neue Programmstruktur. Sie werden neue Produkte kennenlernen und die Gelegenheit haben, sich mit anderen Partnern aus der ganzen Welt zu vernetzen. Außerdem werden Smartsheet und die Partner-Community acht Partner für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen Vertrieb und Kundenbetreuung auszeichnen. Die diesjährigen Gewinner sind:

Americas Partner of the Year, Optimum Consulting - für das stärkste Wachstum innerhalb der Smartsheet-Partner-Community in Nord- und Südamerika

- für das stärkste Wachstum innerhalb der Smartsheet-Partner-Community in Nord- und Südamerika APAC Partner of the Year, Attura für das stärkste Wachstum und die besten Fähigkeiten innerhalb der Smartsheet-Partner-Community der APAC-Region

für das stärkste Wachstum und die besten Fähigkeiten innerhalb der Smartsheet-Partner-Community der APAC-Region EMEA Partner of the Year, Cheetah Transformation für das stärkste Wachstum und die besten Fähigkeiten innerhalb der Smartsheet-Partner-Community der EMEA-Region

für das stärkste Wachstum und die besten Fähigkeiten innerhalb der Smartsheet-Partner-Community der EMEA-Region Channel Hero of the Year, Productive Project Solutions für die größte Unterstützung anderer Partner im Smartsheet Channel-Ökosystem

für die größte Unterstützung anderer Partner im Smartsheet Channel-Ökosystem Rookie of the Year, Prime Consulting Group für das stärkste Wachstum und die größten Fähigkeiten im ersten Kalenderjahr als registrierter Smartsheet-Partner

für das stärkste Wachstum und die größten Fähigkeiten im ersten Kalenderjahr als registrierter Smartsheet-Partner Government Partner of the Year, M2 Strategy für das stärkste ARR-Wachstum im privaten und öffentlichen Sektor

für das stärkste ARR-Wachstum im privaten und öffentlichen Sektor Brandfolder Partner of the Year, Getty Images für das stärkste Wachstum und die umfassendsten Fähigkeiten der Brandfolder-Partner-Community

Ferner wird Smartsheet auf dem Summit den Gewinner des Solution Spotlight of the Year bestimmen. Dieser Preis würdigt den Partner, dessen Lösung die größte Wirkung erzielt hat, der seine Innovationskraft am effektivsten zur Lösung von Kundenbedürfnisse einsetzt und der fähig ist, Lösungen am einfachsten auf andere Kundenkonten zu übertragen.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Mitglied des Smartsheet Aligned-Ökosystems werden können.

Über Smartsheet

Smartsheet (NYSE: SMAR) ist die Enterprise-Plattform für dynamische Arbeit. Smartsheet bringt Mensch und Technologie zusammen, damit Unternehmen flexibler agieren und Innovationen vorantreiben können, und hilft seinen Millionen von Anwendern, mehr zu erreichen. Besuchen Sie www.smartsheet.com, um mehr zu erfahren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005719/de/

Contacts:

Chrissy Vaughn

pr@smartsheet.com