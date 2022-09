DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Europaminister der EU-Länder beraten am Dienstag in Brüssel über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten (ab 10.00 Uhr). Grundlage ist ein Bericht der EU-Kommission vom Juli, der vor allem Ungarn und Polen gravierende Defizite attestiert. Im Fall Ungarn schlägt die Kommission eine Kürzung der EU-Hilfen um 7,5 Milliarden Euro vor. Ein Beschluss wird bei dem Ministertreffen noch nicht erwartet.

Daneben geht es auch um eine mögliche Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich kürzlich auf europäischer Ebene für eine Preisobergrenze für russische Öllieferungen ausgesprochen. Einen solchen Preisdeckel planen auch die sieben großen Industrieländer (G7).

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Tui AG, Buchungs-Update, Hannover

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H, London

08:45 DE/Henkel AG & Co KGaA, Capital Markets Day, Düsseldorf

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise August PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+37,9% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vm/+37,2% gg Vj -CH 08:00 Handelsbilanz August PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,417 Mrd CHF -US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen August Baubeginne PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -9,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -4,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.919,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.929,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 12.065,50 +0,3% Nikkei-225 27.682,89 +0,4% Schanghai-Composite 3.124,44 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 142,48 +7 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 12.803,24 +0,5% DAX-Future 12.904,00 +1,0% XDAX 12.882,56 +1,0% MDAX 23.970,33 +0,1% TecDAX 2.807,46 -0,4% EuroStoxx50 3.499,49 -0,0% Stoxx50 3.453,14 -0,0% Dow-Jones 31.019,68 +0,6% S&P-500-Index 3.899,89 +0,7% Nasdaq-Comp. 11.535,02 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 142,41 -76

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag zunächst leicht höher erwartet.Nach dem Feiertag am Montag sind nun auch wieder die Marktteilnehmer aus Großbritannien mit im Spiel. Die Nachrichtenlage hat sich über Nacht kaum bewegt, der wichtigste Termin der Woche ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa. Die Zins-Futures deuteten am Montagnachmittag mit einer Wahrscheinlichkeit von 82 Prozent darauf hin, dass die Fed die Zinssätze um 0,75 Prozentpunkt anheben wird, und auf eine 18-prozentige Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen um einen ganzen Prozentpunkt anheben wird, so die CME Group. "Wir befürchten, dass die Fed uns mit einer weiteren Jumbo-Anhebung überraschen könnte" sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers. Die Warnungen der Unternehmen in der vergangenen Woche deuteten darauf hin, dass "wir sehr wohl am Beginn der US-Rezession stehen". Auf der anderen Seite meinten die Analysten von JP Morgan zum Wochenstart in einer Research Note, dass der Markt nach dem Ausverkauf der letzten Woche die Talsohle erreicht haben könnte. Aufgrund der robusten Unternehmensgewinne, des ausgeprägten Pessimismus der Anleger und Anzeichen dafür, dass die Fed die Inflationserwartungen zu dämpfen vermag, "wäre jeder Abwärtstrend von hier aus begrenzt", schrieben sie. Der Euro handelt weiter nahe der Parität zum Dollar, die Zinsfutures sind etwas höher in den Handel gestartet.

Rückblick: Erholung - Die Abwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten lief am Montag erst einmal aus. Die Indizes konnten sich von kräftigeren Verlusten aus dem frühen Handel erholen, der DAX schaffte sogar den Sprung ins Plus. Zum einen wurde im Handel darauf verwiesen, dass die Verkäufe in der Folge des Hexensabbat am Freitag ausliefen. Aber auch ein Minus von 660 Punkten im DAX an den vergangenen vier Handelstagen sprach zumindest für eine technisch bedingte Erholung. Der Handel verlief erneut nervös, auch im Hinblick auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der Medien-Sektor verlor 0,2 Prozent mit der gescheiterten Fusion von M6 (-3,4%) und TF1 (-2,3%). Hintergrund sind die hohen kartellrechtlichen Auflagen. Die Ölwerte fielen um 0,6 Prozent. Hier belastete weiter die Sorge vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Weitgehend den Erwartungen entsprachen die Details zum Börsengang von Porsche. Die Preisspanne für die Vorzugsaktien der Porsche AG liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro. Hochgerechnet entspricht das einer Bewertung des Unternehmens von rund 70 bis etwa 75 Milliarden Euro, das liegt in etwa in der Mitte der Marktprognosen. Von institutioneller Seite und auch von Seiten der Privatanleger dürfte das Interesse groß sein, so ein Teilnehmer. VW stiegen um 1,1 Prozent und Porsche SE erhöhten sich um 3,5 Prozent. 1&1 gaben um 0,6 Prozent nach. Hier belastete, dass sich der Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes verzögert. Cropenergies knickten um 13,6 Prozent ein. Das Unternehmen muss wegen sinkender Preise für Ethanol und hoher Energiekosten möglicherweise seine Produktion drosseln.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt kam es mit der im späten Geschäft festen Wall Street noch zu Aufschlägen. Aktien seien querbeet gesucht gewesen, es habe aber keine auffallenden Einzelbewegungen gegeben, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Freundlich - Nach einem Pendeln zwischen Gewinnen und Verlusten hat die Wall Street im Plus geschlossen. Teilnehmer sahen in den Aufschlägen eine Gegenbewegung, nachdem der Dow-Jones-Index in der Vorwoche gut 4 Prozent abgegeben hatte. Gebremst wurde der Anstieg durch die Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der E-Auto-Hersteller Tesla will im laufenden Jahr den Verkauf in Deutschland auf rund 80.000 Einheiten erhöhen, sagte ein Standort-Verantwortlicher der Automobilwoche. 2021 lieferte Tesla 39.714 Einheiten aus. Die Tesla-Aktie stieg um 1,9 Prozent. Für die Titel von Wix.com ging es um 15,7 Prozent nach oben. Hintergrund war ein bestätigter Bericht, wonach der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von 9 Prozent an dem Spezialisten für Website-Baukästen aufgebaut hat.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,93 +6,9 3,86 320,2 5 Jahre 3,69 +5,9 3,64 243,5 7 Jahre 3,62 +5,4 3,56 217,7 10 Jahre 3,49 +3,4 3,45 197,6 30 Jahre 3,51 -0,7 3,52 161,0

Am Anleihemarkt ging es für die Renditen kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte um 3,5 Basispunkte auf 3,49 Prozent. Auch hier waren die Blicke auf das Ergebnis der Fed-Sitzung am Mittwoch gerichtet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo., 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0027 -0,0% 1,0027 1,0013 -11,8% EUR/JPY 143,66 +0,0% 143,63 143,50 +9,8% EUR/CHF 1,0357 +0,1% 1,0371 1,0363 -6,7% EUR/GBP 0,8772 +0,0% 0,8770 0,8774 +4,4% USD/JPY 143,27 +0,0% 143,21 143,24 +24,5% GBP/USD 1,1431 -0,0% 1,1434 1,1417 -15,5% USD/CNH 7,0141 +0,1% 7,0052 7,0065 +10,4% Bitcoin BTC/USD 19.399,39 -0,7% 19.533,05 19.307,13 -58,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Für den Dollar ging es leicht nach unten, trotz der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Aus fundamentaler Sicht ist der Dollar derzeit eine der teuersten Währungen weltweit, wie Tilmann Galler befand, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management. Inflationsbereinigt liege der handelsgewichtete Dollar derweil nur 8 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 1985. Teilnehmer sehen indes auch weiterhin gute Perspektiven für die US-Devise angesichts der US-Zinsen und der Rolle des Greenback als sicherer Hafen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,76 85,73 +0,0% +0,03 +20,8% Brent/ICE 92,09 92 +0,1% +0,09 +24,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise drehten ins Plus. Brent und WTI stiegen um bis zu 0,5 Prozent. Zunächst hatten die Sorgen vor einer globalen Rezession und damit einer geringeren Nachfrage gedrückt. Doch dann stützten Meldungen, denen zufolge die Opec ihre Produktionsziele im vergangenen Monat verfehlt hat. Zudem gehen die Teilnehmer davon aus, dass die Hauptölproduzenten ihren Ausstoß senken werden, sollten die Preise deutlich zurückfallen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.672,48 1.676,10 -0,2% -3,62 -8,6% Silber (Spot) 19,47 19,63 -0,8% -0,16 -16,5% Platin (Spot) 921,15 923,15 -0,2% -2,00 -5,1% Kupfer-Future 3,56 3,53 +0,9% +0,03 -19,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach einer Erholung im Tagesverlauf kaum verändert. Zunächst hatte er in Erwartung einer neuerlichen kräftigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank nachgegeben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ATOMKRAFT DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung prüft die Konsequenzen einer Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 auf die Pläne für eine Bereitschaftsreserve. Eine Reparatur sei nach Auskunft des Betreibers nicht notwendig, wenn das AKW zum Jahresende den Leistungsbetrieb beende - um darüber hinaus für einen Leistungsbetrieb zur Verfügung zu stehen, müsse aber ein rund einwöchiger Stillstand mit einer Reparatur erfolgen, und zwar schon im Oktober.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) wie erwartet bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,30 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

KONJUNKTUR JAPAN

Der Verbraucherpreisindex legte im August um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie aus Daten der Regierung hervorgeht. Im Juli war der Index noch um 2,6 Prozent gestiegen. Die Bank of Japan (BoJ) strebt eine Inflation von 2 Prozent an. Ohne Energie und frische Lebensmittel legten die Verbraucherpreise im August um 1,6 Prozent zu.

OHB

Das Raumfahrtunternehmen liefert vier Flyeye-Teleskope zur Weltraumüberwachung an die italienische Raumfahrtagentur ASI. Vertragspartner ist das Tochterunternehmen OHB Italia. Der Auftragswert beläuft sich auf 54,5 Millionen Euro, wie die OHB SE mitteilte.

PORSCHE

will nach seinem Börsengang für das Jahr eine Dividende von insgesamt 911 Millionen Euro ausschütten. Die Summe ist eine Referenz an den Modellnamen seiner Sportwagen-Ikone Porsche 911. Das entspricht einer Zahlung von 1 Euro je Aktie, da das Grundkapital der Porsche AG in Vorbereitung auf den Börsengang in 911 Millionen Aktien aufgeteilt worden ist, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 0,01 Euro je Vorzugsaktie.

BERTELSMANN

Der Zusammenschluss des Call-Center-Betreibers Majorel mit der Sitel Group ist vom Tisch. Trotz abgeschlossener Due Diligence und validierter Synergien habe man vor dem Hintergrund des aktuellen Makro-Umfelds keine Einigung auf die endgültige Struktur der Transaktion erzielen können, teilte die Majorel Group mit, ein Gemeinschaftsunternehmen von Bertelsmann und der marokkanischen Saham.

FORD

kämpft weiter mit Lieferkettenproblemen und Inflation. Der Konzern warnte, dass die Ausgaben für Lieferanten im dritten Quartal um 1 Milliarde US-Dollar höher ausfallen werden als erwartet. Zudem habe der Mangel an Bauteilen dazu geführt, dass mehrere Fahrzeuge im Berichtszeitraum nicht verkauft werden konnten. Gleichzeitig bestätigte Ford seinen Jahresausblick.

UNITEDHEALTH

Im Prozess um eine 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme hat der US-Krankenversicherer Unitedhealth einen Sieg eingefahren. Ein Bundesrichter wies die Vorwürfe des US-Justizministeriums, die Akquisition von Change Healthcare würde den Wettbewerb einschränken und Innovationen in dem Sektor hemmen, zurück. Er lehnte es ab, den Deal zu blockieren.

IPO/ZHEJIANG

Mit der Zhejiang Leapmotor Technology Co zapft ein weiterer chinesischer Hersteller von Elektroautos den Kapitalmarkt in Hongkong an. Das Unternehmen will bei seinem Börsengang bis zu 8,11 Milliarden Hongkong-Dollar erlösen, umgerechnet rund 1 Milliarde Euro. Die Preisspanne wurde auf 48 bis 62 Hongkong-Dollar festgelegt. Zhejiang Leapmotor will den Ausgabepreis am 23. September festlegen, der erste Handelstag ist für den 29. September geplant.

