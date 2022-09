Matthew Halls wurde als nächster Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Philharmonischen Orchester Tampere berufen. Er wird sein Amt im Herbst 2023 antreten, wenn der derzeitige, langjährige Chefdirigent Santtu-Matias Rouvali ausscheidet.

"Ich fühle mich geehrt und bin begeistert, diese Position anzunehmen und freue mich auf die zahlreichen spannenden Kooperationen in den kommenden Spielzeiten. Schon nach wenigen Minuten unserer ersten Probe war ich von der außergewöhnlichen Musikalität des Orchesters, seiner inspirierenden Arbeitsmoral und seinem anregenden Entdeckerdrang fasziniert. Ich empfinde es als großes Privileg, dem Orchester zu dienen und zum pulsierenden kulturellen Leben in Tampere beizutragen", so Matthew.

The British conductor Matthew Halls will start as the next Chief Conductor of the Finnish Tampere Philharmonic Orchestra in autumn 2023. Photo: Benjamin Ealovega.