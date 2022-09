Linz (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der morgigen FOMC-Sitzung (Zinssitzung der US-Notenbank FED) ist der Handel in EUR/USD eher ruhig, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zumindest die erste "Hürde" in Form der Parität habe EUR/USD wieder überschreiten können. Charttechnisch wäre nun Spielraum für weitere Anstiege bis hin zur 55-Tagelinie bei 1,01. Sollten die Währungshüter die hohe Erwartungshaltung der Märkte, welche eine Zinserhöhung von zumindest 75 Basispunkten vorwegnähmen, nicht gerecht werden, dürfte der Euro profitieren. (20.09.2022/alc/a/a) ...

