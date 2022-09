In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene auf bereits hohem Niveau nochmals erheblich verstärkt. Die Produzentenpreise erhöhten sich im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 45,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit wurden sowohl die Markterwartungen als auch der Vormonatswert deutlich übertroffen.Die August-Daten liegen nochmals deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...