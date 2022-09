Leverkusen (ots) -Kinder sind von der Corona-Krise in mehrfacher Hinsicht betroffen: Ihre Freiräume, Entwicklungsmöglichkeiten und sozialen Beziehungen litten massiv unter der Pandemie. Vor allem die Schule als Ort der Begegnung und des Lernens wurde von Kindern im Home-Schooling schmerzlich vermisst. Mehrfacher Wechsel von Präsenz- zu Distanzunterricht, oftmals unzureichende technische Voraussetzungen, teilweise beengte Wohnverhältnisse und oft auch fehlende familiäre Unterstützung führten zu Antriebslosigkeit, sinkender Motivation, und so ungleichen Bildungschancen von Kindern wie nie zuvor.Die direkten Auswirkungen davon erleben die Mitarbeitenden des Kinderhilfswerks "Die Arche" tagtäglich bei ihrer Arbeit. Sie beobachten, dass es bereits vielen Grundschulkindern in diesen Zeiten häufig an elementarem Basiswissen wie dem 1x1 oder dem ABC fehlt. Dem möchte die Arche entgegenwirken und Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wieder für das Lernen begeistern und motivieren. "Dabei ist die Unterstützung durch langjährige Partner für uns unentbehrlich", sagt Bernd Siggelkow, Gründer des Hilfswerks. "Gemeinsam mit der Bepanthen-Kinderförderung haben wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm für die Kinder der Arche entwickelt.""CLEVER & FIT - Gehirnjogging für Kids!" mit Amiaz HabtuIm Rahmen des aktuellen Förderprogramms rufen die Arche und die Bepanthen-Kinderförderung das digitale Wissensprogramm "CLEVER & FIT - Gehirnjogging für Kids!" ins Leben. Das besondere Highlight in diesem Jahr: Der aus "Die Höhle der Löwen" (Vox) bekannte Moderator Amiaz Habtu gibt den Kindern in fünf kurzen Videos nützliche Tipps mit auf den Weg - für mehr Freude und Spaß am Lernen. Unterstützt wird er durch den Arche-Botschafter und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" (RTL) Schauspieler Wolfgang Bahro, der die Kinder in jedem Video begrüßt. Ziel der Videos ist es, Grundschulkindern im Schulalltag eine Stütze zu sein und den Kontakt zur Arche zu stärken. Eine solche Möglichkeit ist gerade für die jüngeren Schulkinder in der aktuellen Zeit besonders wichtig, um die entstandenen Wissenslücken während des Distanzunterrichts möglichst frühzeitig zu schließen."Wer nämlich mit h schreibt, ist dämlich!"Zu Beginn der Videos begrüßt Wolfgang Bahro die Kinder und leitet das Thema ein: Wie lerne ich mit mehr Freude? Wie kann ich am besten auswendig lernen? Wie übe ich das 1x1 oder ABC? Wie schaffe ich es, mich für die Hausaufgaben aufzuraffen, obwohl ich keine Lust habe? Und wie bereite ich mich auf Tests vor? Im Anschluss beantwortet Amiaz in lockerer und kindgerechter Art diese Fragen und vermittelt leicht verständlich Tipps wie spielerisches Lernen, gegenseitiges Abfragen, regelmäßiges Üben oder Eselsbrücken bauen.Parallel zu den Videos erhalten die Kinder Quizseiten zum Ausfüllen, um am begleitenden Arche-internen Gewinnspiel teilzunehmen. "Seit Jahren verfolge ich die Arbeit der Arche, die so vielen Kindern und Jugendlichen mit ihren Familien zugutekommt. Ich finde es großartig, dass die Bepanthen-Kinderförderung diese Arbeit unterstützt. Genau das wollte ich mit den CLEVER & FIT-Videos ebenfalls tun", sagt Amiaz Habtu über sein Engagement. "Die Lern-Tipps sollen gerade den jüngsten Schulkindern zu mehr Freude und Motivation im oft stressigen Schulalltag verhelfen."Die Mitarbeitenden der Arche versenden die Videos und Quizseiten per WhatsApp an die Arche-Kinder und motivieren sie zum Mitmachen. Sie stehen aber auch persönlich als Ansprechperson in den Archen vor Ort für die Kinder zur Verfügung, sehen sich die Videos gemeinsam mit ihnen an und unterstützen sie beim Ausfüllen der Wissensseiten.Der Startschuss für "CLEVER & FIT - Gehirnjogging für Kids!" fällt pünktlich zum Weltkindertag am 20. September 2022. Die Videos und Quizseiten werden dann während des Aktionszeitraums nach und nach auf dem YouTube-Kanal der Arche veröffentlicht.Über die Bepanthen-KinderförderungDie Bepanthen-Kinderförderung setzt sich seit 2008 für Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Im zweijährlichen Rhythmus führt sie gemeinsam mit der Universität Bielefeld Sozialstudien durch, um aktuelle Problemfelder in der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen zu identifizieren - beispielsweise zum Thema Achtsamkeit, Gewalt, Kinderarmut oder Gemeinschaftssinn. In diesem Jahr veröffentlichte sie die Vertrauensstudie 2022. Die aus den Studien gewonnenen Erkenntnisse fließen in die praktische Kinderförderung des Kinderhilfswerks "Die Arche" ein.Während der Corona-Pandemie widmete sich die Bepanthen-Kinderförderung 2021 der mentalen und physischen Gesundheit von Familien und entwickelte mit der Arche das digitale Fitnessprogramm "Mach Dich fit - Für Kids!", das Kinder dazu anregt, sich auch zu Hause ausreichend zu bewegen und auf die inneren Stärken zu konzentrieren. In diesem Jahr startet sie zum Weltkindertag gemeinsam mit der Arche das Bildungsprojekt "CLEVER & FIT - Gehirnjogging für Kids", um auf die Bildungsdefizite von Kindern aufmerksam zu machen und sie zu mehr Eigenengagement zu ermuntern.Weitere Informationen zu den Schwerpunkten der Bepanthen-Kinderförderung und die Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk "Die Arche" finden Sie unter bepanthen.de/kinderfoerderung. Dort sind auch sämtliche Sozialstudien mit der Universität Bielefeld hinterlegt unter bepanthen.de/kinderfoerderung/sozialforschungÜber BayerBayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.deDie Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.deKontakt für Medien:Isabel Bach, Tel. +49 172 6786236E-Mail: isabel.bach@bayer.comOriginal-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113164/5325084