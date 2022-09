Emittent / Herausgeber: Digital Transformation Capital Partners / Schlagwort(e): Fonds/Private Equity

Digital Transformation Capital Partners (DTCP) - Erstes Closing des Growth Equity Fonds III bei $300 Mio.



20.09.2022 / 10:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Digital Transformation Capital Partners (DTCP) - Erstes Closing des Growth Equity Fonds III bei $300 Mio.

Zu den Neu- und Bestands-Investoren zählen die Deutsche Telekom, SoftBank Group International, institutionelle Investoren, Pensionsfonds, Großunternehmen und Family Offices

Der Fonds erwartet signifikante zusätzliche Kapitalzusagen für Investments in Wachstumsunternehmen im Bereich Enterprise Software

Erste Investition in das europäische Unternehmen Cognigy.ai

Hamburg, Deutschland / Menlo Park, USA / Tel Aviv, Israel / 20. September 2022 - DTCP hat das erste Closing seines Growth Equity Fonds III ("GE III" oder "der Fonds") bei $300 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Der Fonds wurde im März 2022 aufgelegt und hat Kapital von neuen und bestehenden Investoren, darunter die Deutsche Telekom und SoftBank Group International, sowie weiteren institutionellen Investoren, Pensionsfonds, Großunternehmen und Family Offices erhalten. Bis zum finalen Closing in 2023 erwartet DTCP signifikante zusätzliche Kapitalzusagen von weiteren Investoren.

GE III setzt auf der bewährten daten-getriebenen Investmentstrategie von DTCP Growth auf. Der Fonds investiert in Unternehmen aus den Bereichen Cloud-basierte Enterprise Software und Software-as-a-Service (SaaS). Zu den Sub-Sektoren zählen Cybersecurity, Web3, Künstliche Intelligenz (KI), FinTech, vertikale SaaS-Lösungen, IT-Anwendungen sowie Software im Bereich Cloud-Infrastruktur. Aus dem Fonds werden etwa 25 Eigenkapitalbeteiligungen in einer Größenordnung von $20 bis 25 Millionen in Unternehmen in der frühen oder späten Wachstumsphase angestrebt. Investitionen erfolgen in der Regel im Rahmen der Series-B bis hin zur Series-D Finanzierungsrunde oder in der Spätphase. Der Fonds konzentriert sich auf Marktführer in Europa, Israel und den USA, die eine gefestigte Marktposition und einen Technologie-Vorsprung aufweisen.

Die Vorgängerfonds GE I (aufgelegt in 2015) und GE II (aufgelegt in 2018), haben rund $410 Mio. in 32 Unternehmen im Bereich Enterprise Software mit Sitz in Europa, Israel, den USA und Asien investiert. Von diesen wurden 11 Unternehmen bereits verkauft oder an die Börse gebracht, wie zum Beispiel Auth0, Fastly, Signavio, Pipedrive und Guardicore. Hierbei wurden hohe Multiples erzielt und aus den Erlösen bereits mehr als 50 % des Kapitals an die Fonds-Investoren zurückgezahlt. Die beiden Fonds erzielten im internationalen Vergleich starke Renditen bei niedrigen Ausfallquoten im Portfolio.

Thomas Preuss, Managing Partner bei DTCP Growth, kommentiert: "Mit GE III setzen wir auf unserer bewährten Strategie auf. Wir möchten unseren Bestands- und Neu-Investoren für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen danken. Unser Team ist eines der größten Expertenteams für Cloud-basierte Enterprise Software in Europa - wir freuen uns über die Möglichkeit, auch weiterhin herausragende Unternehmer und Marktführer im schnell wachsenden Ökosystem für Cloud-basierte Enterprise Software zu unterstützen und attraktive Co-Investment-Opportunitäten für unsere Investoren zu schaffen."

Jack Young, Managing Partner bei DTCP Growth, ergänzt: "Das derzeitige Marktumfeld und die damit verbundene Anpassung der Unternehmensbewertungen bieten momentan eine einmalige Gelegenheit, in großartige Unternehmen zu investieren, einschließlich den Marktführern im Bereich Enterprise Software. Wir setzen das Kapital des Fonds verantwortungsbewusst ein und wägen bei potentiellen Investitionen die jeweiligen Risiken und Chancen grundsätzlich sorgfältig ab. Unser automatisiertes, firmeneigenes Peergroup-Benchmarking-System sowie unsere fundierte Branchenkenntnis erlauben es uns führende Unternehmen in unseren Zielmärkten zu identifizieren und diese dabei zu unterstützen, ihr Wachstums-Potenzial global zu entfalten."

Der Fonds hat bereits seine erste Transaktion abgeschlossen und im Rahmen einer Series-B eine Investition von $15 Mio. in Cognigy.ai investiert. Cognigy.ai mit Sitz in Düsseldorf ist eine KI- und Automatisierungsplattform. Sie ermöglicht Unternehmen mit ihren Kunden und Mitarbeitern rund um die Uhr in mehr als 20 Sprachen und über alle Kommunikationskanäle, einschließlich Chatbots, virtuelle Assistenten oder Sprach-Applikationen am Telefon effektiv und intelligent zu kommunizieren.

(Ende)

Über DTCP (Digital Transformation Capital Partners)

DTCP ist eine unabhängige Investment-Management-Plattform, die sich auf die digitale Transformation konzentriert. DTCP Growth investiert in führende Unternehmen aus dem Bereich Cloud-basierte Enterprise Software. DTCP Infra investiert in Glasfasernetze, Mobilfunktürme und Rechenzentren.

Die treibende Kraft hinter der DTCP Investment-Philosophie ist die Überzeugung, dass die stetige Entwicklung neuer Technologien, Softwareanwendungen und moderner IT-Infrastruktur Unternehmen weltweit effizienter und produktiver macht, Volkswirtschaften stärkt und in der breiten Gesellschaft mehr Wohlstand schafft, als jede andere Entwicklung in der Geschichte der Technologie.

DTCP und ihre Partnergesellschaften haben Büros in Hamburg, London, Luxemburg, San Francisco, Seoul und Tel Aviv. Um mehr über DTCP zu erfahren, besuchen Sie dtcp.capital.

Investoren & Medien-Anfragen

Investor Relations Kontakt

DTCP

Melanie Böttcher

E-Mail: melanie.boettcher@dtcp.capital

Mobil: +49 151 61930 752

Pressekontakt

Kekst CNC

Marisa Wagner

E-Mail: marisa.wagner@kekstcnc.com

Mobil: +49 1525 437 2777

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.